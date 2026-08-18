Nowa prowadząca flagowego programu Polsatu. Zadebiutuje niebawem

Telewizja Polsat poinformowała, że we wrześniu Anna Kalczyńska zadebiutuje jako prowadząca "Wydarzeń 18:50". Główne wydanie serwisu informacyjnego Polsatu prowadzą na zmianę: Dorota Gawryluk, Katarzyna Zdanowicz, Marta Budzyńska oraz Igor Sokołowski.

Kalczyńska dołączyła do stacji Polsat News w kwietniu tego roku. Prowadzi "Wydarzenia Wieczorne", emitowane o godz. 21:50. Dziennikarka pracuje w mediach od ponad 20 lat. Od października 2024 r. do marca 2026 r. była związana z TVP World, gdzie pojawiała się w dwóch formatach: "World News Tonight" oraz "Face to Face". Wcześniej przez wiele lat pracowała w TVN i TVN24.

Duże zmiany w Polsacie

"Wydarzenia 18:50" to główny serwis informacyjny Telewizji Polsat, emitowany na antenach Polsatu oraz Wydarzeń 24, które są dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej. Pozostałe wydania serwisu można oglądać w Polsat News i Wydarzeniach 24 o godz. 12:50, 15:50 i 21:50.

Od poniedziałku do piątku o godz. 15:30 na antenie głównego Polsatu emitowany jest nowy serwis "Wydarzenia 24", przygotowywany przez redakcję kanału Wydarzenia 24. Zastąpił "Wydarzenia 15:50".

Nieoficjalnie wiadomo, że zmiana ma związek z przebudową popołudniowego pasma. Jak przekazał jeden z pracowników stacji w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, przesunięcie "Wydarzeń 15:50" na wcześniejszą godzinę nie było brane pod uwagę, ponieważ mogłoby zakłócić dotychczasowy układ ramówki. Dodatkowo wydanie emitowane o godz. 15:50 należy do najchętniej oglądanych pozycji w Polsat News.

Według informatora Wirtualnych Mediów, celem zmian jest poszerzenie tzw. pasma access prime time. W telewizyjnej terminologii jest to pasmo tuż przed okresem największej oglądalności, czyli przed prime time, który przypada zazwyczaj na godz. 20:00-23:00. Od sierpnia, w dni powszednie o godz. 15:55, na antenie Polsatu pojawiają się powtórki teleturnieju "Milionerzy". Ma to być jednak rozwiązanie przejściowe. Jesienią stacja planuje w tym paśmie wprowadzić nowy serial kryminalny "Gliniarz Śląsk".

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