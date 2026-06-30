Pierwsze skargi na Zero TV do KRRiT. Poszło o głośne słowa Stanowskiego

Rzecznik prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Anna Ostrowska poinformowała portal Wirtualne Media, że do KRRiT wpłynęły dwie skargi dotyczące materiału wyemitowanego 6 czerwca w stacji Zero TV. Chodzi o audycję "Mazurek & Stanowski", gdzie prowadzący omawiają polityczne wydarzenia tygodnia.

– W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi zwróciliśmy się do nadawcy z prośbą o wyjaśnienia oraz przekazanie materiału źródłowego, będącego przedmiotem skarg. Po przeanalizowaniu dokumentacji zostanie podjęta decyzja w tej sprawie – oświadczyła Ostrowska.

Słowa Stanowskiego wywołały burzę. W tle sprawa pizzy z krewetkami

Kontrowersje wywołała wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego na temat działań urzędniczki skarbówki. O co poszło?

Urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadziły tzw. zakup kontrolowany w jednym z gdańskich lokali, zamawiając pizzę z krewetkami. Na wystawionym paragonie zastosowano 8-proc. stawkę VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, owoce morza podlegają opodatkowaniu stawką 23 proc., ponieważ są traktowane jako towary luksusowe. Na właściciela pizzerii nałożono mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Sytuację ostro skomentował w Kanale Zero Krzysztof Stanowski.

– Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim, żebyś chodziła i kminiła, jaką porąbaną pizzę zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista? Żebyś normalnemu przedsiębiorcy dała mandat 2,5 tys. zł? Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – grzmiał.

Po tej wypowiedzi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku złożył przeciwko właścicielowi Kanału Zero zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wniosek został skierowany do Prokuratury Generalnej w Warszawie.

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