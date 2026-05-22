Nowy format w Kanale Zero. Będzie konkurencją dla TVP Info i Polsat News

W sobotę (23 maja) o godz. 10:00 na Kanale Zero wystartuje pierwszy odcinek programu "Tygodnik Polityczny". Jacek Prusinowski będzie rozmawiał z przedstawicielami największych sił politycznych w Polsce o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia. Audycja będzie emitowana równolegle na kanale youtubowym oraz w telewizji Kanału Zero.

– Nowy format na Kanale Zero i oczywiście w telewizji Zero. W sobotę o 10:00 startuje "Tygodnik Polityczny", czyli mój program, w którym goszczę polityków najważniejszych, różnych oczywiście, opcji. I będziemy rozmawiali o tym – jak sama nazwa mówi – co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Siłą rzeczy w tym tygodniu temat wojsk amerykańskich w Polsce będzie tym dominującym. Zestaw gości topowy – zapowiedział Prusinowski.

Gośćmi pierwszego odcinka "Tygodnika Politycznego" będą: Krzysztof Bosak z Konfederacji, Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta, Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy, Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.

Jak zauważył branżowy serwis wirtualnemedia.pl, w paśmie "Tygodnika Politycznego" emitowane są inne programy podsumowujące polityczne wydarzenia minionego tygodnia. W TVP Info można oglądać "Stan wyborczy" (od godz. 9:30), natomiast w Polsat News – "Cztery strony mediów Kutyny" (od godz. 9:55).

Wystartowała telewizja Kanału Zero

W zeszłą środę (20 maja) wystartował telewizja Kanału Zero, dostępna m.in. w Polsat Box, Orange i Netii. Już po kilku godzinach od debiutu w sieci pojawiły się pierwsze dane oglądalności oraz komentarze sugerujące, że projekt zanotował słaby start. Na wpisy i publikacje branżowych mediów zareagował twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Wyjaśnił, że wyniki są niepełne. Jego zdaniem telewizyjny debiut należy uznać za sukces. Jak zaznaczył, pełne dane mają być dostępne siedem dni po starcie emisji.

Stanowski zwrócił również uwagę na to, że w dniu startu stacja nie była jeszcze dostępna we wszystkich platformach i sieciach kablowych. Przyznał, że pierwszy dzień miał charakter testowy.

