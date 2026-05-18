Kanał Zero TV jednak ruszy? Padła data

W poniedziałkowym (18 maja) poranku Kanału Zero Tomasz Kammel zdradził, że w środę (20 maja) rozpocznie nadawanie telewizja Kanału Zero.

– Dzień dobry po raz przedostatni w świecie, który znamy – powiedział na początek programu Kammel. – A co się stało? Czekaj, bo ja jestem widocznie nie w temacie. Będzie koniec świata? – zareagował Robert Mazurek. – Dla niektórych tak, bo staniemy się telewizją – odpowiedział były prezenter TVP.

– W środę mój syn ma maturę pisemną z historii – kontynuował wątek Mazurek. – A do tego wszystkiego nie będzie mógł obejrzeć debiutu Kanału Zero na antenie telewizji – oznajmił Kammel. – Zapłacze się. Nagram mu to na VHS-ie – zażartował Robert Mazurek.

Start telewizji Kanału Zero. Jest potwierdzenie

W rozmowie z branżowym portalem Wirtualnemedia.pl Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, potwierdził, że 20 maja rozpocznie nadawanie stacja Kanał Zero TV. – Tak, mamy informacje, że Kanał Zero ma wystartować w środę. Jeśli tak się stanie, włączymy go również w TV od Orange – oświadczył.

Początkowo Kanał Zero TV miał, zgodnie z koncesją, rozpocząć nadawanie do 10 stycznia. 28 października ubiegłego roku spółka Krzysztofa Stanowskiego złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o miesięczne przedłużenie tego terminu, planując start na 1 lutego, czyli w drugą rocznicę uruchomienia Kanału Zero na YouTubie. KRRiT przychyliła się do tej prośby. Zgodnie z postanowieniem z 19 grudnia ub.r., Kanał Zero TV powinien rozpocząć emisję najpóźniej w ciągu czterech miesięcy od wydania koncesji, czyli do 10 lutego 2026 r.

Ostatecznie jednak start 1 lutego nie doszedł do skutku. Powodem był brak porozumienia między Canal+ a brokerem reklamowym TVN Media. "Kilkadziesiąt godzin przed startem telewizji Zero broker TVN Media poinformował, że nie podpisze umowy – nie i już" – ujawnił pod koniec stycznia Krzysztof Stanowski.

Po wycofaniu się TVN Media, do gry weszła spółka Polsat Media. Niedawno na transponderze należącym do platformy Polsat Box pojawiła się plansza z logo Kanału Zero.

