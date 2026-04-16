Republika prosi o pilne wsparcie. "Do końca miesiąca nie dociągniemy"

– Szanowni państwo, wykresy oglądalności nam rosną, tylko jeden wykres nam nie rośnie. Przed chwilą dostałem taki wykres. I to mnie bardzo martwi. Oglądalność rzeczywiście idzie w górę, fajnie się pnie, ale ta kreska... – powiedział Miłosz Kłeczek w swoim programie. Dziennikarz Telewizji Republika pokazał na telefonie wykres dotyczący wpłat na rzecz stacji. – Słabo, fatalnie – ocenił. – Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy – stwierdził.

– Wczoraj apelowaliśmy z prezesem [Tomaszem Sakiewiczem – przy. red.] i (...) ekstra państwo zareagowali, a dzisiaj bez naszych apeli znowu jest lipa, mówiąc kolokwialnie. Więc teraz uprzejmie prosiłbym tych z państwa, którzy mogą oczywiście, dla których to nie będzie zbyt duży ciężar finansowy, żeby wziąć telefony w dłoń, zeskanujcie QR kod – kontynuował.

– Proszę wspierać naszą telewizję, proszę państwa, bo chciałbym mieć z kim i o co się kłócić (...). Proszę o państwa mobilizację pełną. Ja się mobilizuję każdego dnia – powiedział Kłeczek.

Kłeczek: Bez kasy was tu nie będę zapraszał

Po zaledwie kilkudziesięciu sekundach dziennikarz znów zabrał głos, czym wywołał śmiech zaproszonych do studia polityków. – Słuchajcie, ale bez kasy was tu nie będę zapraszał, bo nie będzie programu. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Albo się wyratujemy, albo nie – zareagował Kłeczek.

– Muszę się pochwalić, szanowni państwo. Linia ruszyła w górę. Proszę o jeszcze kilka minut mobilizacji. Skanujemy QR kody, pomagamy Telewizji Republika utrzymać się na rynku. Przetrwamy jeszcze półtora roku, przetrwamy wszystko – oświadczył.

Republika regularnie prosi widzów o wsparcie finansowe. Redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz twierdził nawet, że prezydent Karol Nawrocki "mógłby rozpropagować" zbiórkę na działalność telewizji. – Rozpropagowałem taką ideę "abonamentu obywatelskiego". Przepraszam, że ja się tutaj tak przymówię, ale uważam, że pierwszy obywatel mógłby też to rozpropagować. Jakby pan mógł namówić do tego prezydenta – zwrócił się w swoim programie do ministra w KPRP Karola Rabendy Sakiewicz.

"Państwo pytają, po co tyle pieniędzy". Sakiewicz o kosztach TV Republika

