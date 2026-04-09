Gwiazda TV Republika przechodzi do konkurencji. "Idealnie wpisuje się w tę wizję"

Od 13 kwietnia Telewizja Republika wprowadza zmiany w ramówce. Po ponad dwóch latach, z anteny znika poranny program "Republika Wstajemy!". Można go było oglądać codziennie – od poniedziałku do piątku od 5:30 do 6:50 (z przerwą na "Agro Info"), w soboty od 7:05 do 8:30 i w niedziele od 7:10 do 7:35. W roli gospodarzy formatu występowali m.in. Anna Popek, Natalia Rzeźniczak, Ilona Januszewska, Rafał Patyra oraz Mateusz Nowak. W programie zamiast polityki dominowały treści lifestyle'owe. Nie brakowało tematów kulinarnych, sportowych, muzycznych oraz podróżniczych.

– Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne – tłumaczył w rozmowie z branżowym portalem wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, szef wydawców Republiki. Zdradził, że program "Republika Wstajemy!" zastąpi pasmo informacyjne. Nie ujawnił jednak nazwy. – Będzie można w nim znaleźć zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia. Informacje o tym, co wydarzyło się w nocy, kiedy Polacy spali, prognoza pogody. Będzie dwójka prezenterów, łączenia z reporterami w kraju. Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw – zapowiedział. Jak dodał, część dotychczasowych prowadzących "śniadaniówkę" ma zostać zaangażowana do pracy przy nowym paśmie informacyjnym.

Popek pożegnała się z widzami Republiki

Anna Popek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TV Republika, opublikowała w czwartek na Instagramie post, w których potwierdziła, że odchodzi ze stacji Tomasza Sakiewicza.

"Wczoraj 8.04.2026 roku po raz ostatni poprowadziłam poranny program @republikawstajemy i tym samym zakończyłam współpracę z TV Republika. Dziękuję widzom za te wspólne, wczesne poranki – mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam uśmiech, radość i pogodę ducha. Kolegom życzę satysfakcji z dalszej pracy. Do zobaczenia!" – napisała.

Z TV Republika prosto do wPolsce24

Szybko okazało się, że Popek dołączyła do grona dziennikarzy wPolsce24. Niedawno szeregi tej stacji zasilił Łukasz Jankowski.

– Pojawienie się Ani w zespole wPolsce24 to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. Budujemy telewizję nowoczesną, ale opartą na solidnych fundamentach i profesjonalizmie – Anna idealnie wpisuje się w tę wizję. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy nową jakość, która przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych widzów – powiedział Jacek Karnowski, redaktor naczelny wPolsce24. Szczegóły dotyczące debiutu oraz nowych programów z udziałem Anny Popek nie są jeszcze znane.

