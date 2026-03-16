"Państwo pytają, po co tyle pieniędzy". Sakiewicz o kosztach TV Republika

W niedzielę redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz pochwalił się wynikami, które stacja osiąga w serwisie YouTube. Kanał Republiki przekroczył liczbę 1,6 mln subskrybentów. – YouTube jest ważnym źródłem naszego dochodu. Jeśli ktoś z państwa nie ma pieniędzy, ale zasubskrybuje nas i tam klika, to te pieniądze potem do nas dopływają. (...) Nie mogę żadnych sum podawać, ale to jest naprawdę poważne źródło dochodu. My z tego dostajemy pensje, płacimy za prąd – powiedział Sakiewicz.

– Trzeba wyjaśnić. Państwo pytają, po co tyle pieniędzy. Otóż, żeby ten sygnał dotarł do państwa (...), musimy wydać ponad 2 mln zł miesięcznie. Tylko na to, żeby państwo mogli nas odbierać, na nasz sygnał – oświadczył szef Republiki. – Oprócz koncesji, płacimy za dosył. Poza tym płacimy za satelitę, to też są ogromne pieniądze. Za światłowody. Razem to jest grubo ponad 2 mln zł miesięcznie – podkreślił. – YouTube jest jedynym przypadkiem, kiedy to nam płacą za to, że państwo oglądają – dodał.

Sakiewicz zachęcał także do wpłat na rzecz stacji. – Naprawdę potrzebujemy w tej chwili pieniędzy – wezwał. – Zmieniliśmy trochę sposób funkcjonowania Republiki po zniszczeniu TVP. Bo w zasadzie TVP już nie ma, mamy jakąś tubę propagandową rządu – stwierdził.

Co z koncesją Republiki?

Pod koniec lutego Tomasz Sakiewicz poinformował, że Telewizja Republika zapłaciła wszystkie raty tegorocznej koncesji. Wcześniej KRRiT nie zgodziła się na rozłożenie opłat na raty.

W połowie stycznia Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki, co utrudniło prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy.

Sakiewicz chce, aby prezydent zachęcał do wpłat na Republikę. "Mógłby rozpropagować"