Złe wieści dla użytkowników Netflixa. Podano nowe ceny

O planach platformy streamingowej informuje PAP. Opłaty wzrosną od maja. Tzw. plan podstawowy zdrożeje z 33 zł do 37 zł, plan standardowy skoczy z 49 zł do 55 zł, a plan premium z 67 zł do 75 zł.

Z kolei miesięczna stawka za korzystanie w ramach subskrypcji przez dodatkowe konta, która obecnie kosztuje 13 zł, zdrożeje do 16 zł.

Netflix twierdzi, że zdecydował się podnieść ceny, gdyż stara się dalej rozwijać i zamieszczać więcej atrakcyjnych treści. Większe zyski mają zostać przełożone na kolejne inwestycje. Polska nie jest tu wyjątkiem, gdyż gigant również w innych krajach planuje wdrożyć podobne podwyżki.

Wyższe stawki będą naliczane po upłynięciu bieżących miesięcznych okresów rozliczeniowych.

Netflix planuje dalsze inwestycje w Polsce

Netflix planuje dalsze inwestycje w swój hub technologiczny w Polsce, zatrudniając kolejnych ok. 200 inżynierów i wzmacniając tym samym rolę warszawskiej lokalizacji – poinformował pod koniec marca co-CEO Netflix Greg Peters.

– Warszawa to jedna z najbardziej wyjątkowych lokalizacji Netflixa na świecie. Jest domem naszego zespołu kreatywnego na Europę Środkowo-Wschodnią, który produkuje i licencjonuje seriale oraz filmy. To tutaj znajduje się także nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, rozwijający innowacje na skalę globalną. Obecnie zatrudniamy nieco ponad 300 osób, z których większość to inżynierowie, a w ciągu najbliższego roku planujemy zatrudnić kolejnych 200 inżynierów. Centrum w Warszawie dostarcza narzędzia twórcom z całego świata – powiedział Greg Peters podczas konferencji z okazji 10-lecia obecności firmy w kraju i otwarcia nowego biura.

Otwarty w 2023 r. hub technologiczny w Warszawie to jedyna tego typu lokalizacja firmy poza USA, w której powstają rozwiązania wykorzystywane w działalności Netflixa na całym świecie. Nowo otwarte warszawskie biuro to miejsce, gdzie mają być projektowane innowacje, które mają "napędzać rozwój rozrywki".

