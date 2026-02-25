Dramat znanego dziennikarza. Chcą go przenieść na "mniej prestiżowe" piętro

Jak dowiedział się nieoficjalnie serwis Wirtualne Media, znany dziennikarz "Gazety Wyborczej", Wojciech Czuchnowski wysłał wewnętrzne pismo skierowane m.in. do zarządu Agory, w którym wyraził niezadowolenie ze zmiany miejsca pracy na inne piętro w budynku Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie. Pismo trafiło również do szerokiego grona redakcyjnych kolegów Czuchnowskiego.

– Nie chcę o tym publicznie mówić, bo to pismo do wewnętrznej wiadomości szefostwa. Potwierdzam, że wyraziłem kilka osobistych wątpliwości dotyczących ostatnich zmian w wydawnictwie – przyznał w rozmowie z serwisem Wojciech Czuchnowski zapytany o to, co znalazło się w liście wysłanym do zarządu Agory.

Zgodnie z decyzją zarządu, Wojciech Czuchnowski musiałby przeprowadzić się z trzeciego na pierwsze piętro tego samego budynku. To konsekwencja połączenia newsroomu "Gazety Wyborczej" i Gazeta.pl, który ma wystartować z początkiem marca.

Jak podkreślają Wirtualne Media, informację o tym, że pismo dotyczyło jego niezadowolenia ze zmiany miejsca pracy, potwierdziły anonimowo "dwa niezależne źródła bliskie kierownictwu Agory".

"Wojtek napisał, że pierwsze piętro jest dla niego mniej prestiżowe niż trzecie. Problem w tym, że często wysyła różne pism" – stwierdziła pracownica Agory z kręgów zarządu.

"Na trzecim piętrze jest redakcja "Wyborczej", a obok niej siedzi zarząd. Może to dla Wojtka utrata prestiżu? Na pierwszym piętrze siedzi Gazeta.pl i Helios" – zaznaczyła w rozmowie z Wirtualnemedia.pl inna osoba od wielu lat związana z Gazeta.pl. Pracownik portalu dodał, że jest zaskoczony taką reakcją, choćby przez wzgląd na to, że na pierwszym piętrze odbył się niedawno remont i wizualnie jest to miejsce bardziej atrakcyjne.

