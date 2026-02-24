Co z koncesją TV Republika? Sakiewicz ostrzega przed upadkiem MUX-8

W połowie stycznia Telewizja Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki. W opinii nadawcy, sytuacja ta utrudniła prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy.

Rada zajęła się tą sprawą na posiedzeniu 4 lutego. Nie podjęła jednak jednomyślnej decyzji. 6 lutego prezes Republiki Tomasz Sakiewicz poinformował, że zarząd stacji zdecydował o opłaceniu koncesji na MUX do końca marca, a tydzień temu przekazał, że została wniesiona opłata za okres do końca kwietnia. Tymczasem KRRiT poinformowała 18 lutego, że ponownie zajęła się wnioskiem TV Republika o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej. Wniosek uzyskał poparcie dwóch osób: Agnieszki Glapiak oraz Hanny Karp. Przeciwko zagłosowali Marzena Paczuska i Tadeusz Kowalski. Jak wskazano w komunikacie, "z powodu braku wymaganej liczby czterech głosów »za«, nadawca nie otrzymał zgody na rozłożenie płatności na raty".

TV Republika opłaci koncesję? "Nasze wyjście z MUX-8 może zakończyć funkcjonowanie tego multipleksu"

– Zaproponowaliśmy uczciwe wyjście, które nie rodzi konsekwencji dla KRRiT podejmującej decyzję – podkreślił Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Szef Telewizji Republika zaznaczył, że w przypadku podtrzymania przez NSA decyzji WSA nie ma procedury dotyczącej zwrotu opłaty koncesyjnej.

– Osoby, które podejmują te decyzje dostały rodzaj koła ratunkowego. Sąd pierwszej instancji podważył zasadność decyzji Krajowej Rady i całego procesu koncesyjnego, a nie tylko naszej koncesji. Najlepiej do wyroku sądu drugiej instancji ponosić bieżące opłaty, nie płacić z góry. Nie ma nawet drogi zwrotu tych pieniędzy. Nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia w jaki sposób mogliby nam zwrócić pieniądze za koncesję – stwierdził.

Sakiewicz zwrócił również uwagę na fakt, że obecnie w skład MUX-8 wchodzą jedynie: Nowa TV, Telewizja WP, Republika i wPolsce24. – Zdajemy sobie sprawę, że nasze wyjście z MUX-8 może zakończyć funkcjonowanie tego multipleksu – stwierdził.

– Próbujemy znaleźć dla wszystkich stron racjonalne wyjście z tej sytuacji, ale widzę, że zamiast zdrowego rozsądku tutaj dominuje polityka i emocje. Jeżeli się uprą, żebyśmy dopłacili resztą opłaty koncesyjnej, to oczywiście dopłacimy – dodał szef stacji.

Czytaj też:

Telewizja straciła koncesję. Jest odpowiedź na decyzję KRRiTCzytaj też:

Telewizja straciła koncesję. Znika z multipleksu