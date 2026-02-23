Nowy program w TVP Info. "Celem jest wskazanie, gdzie leży prawda"

Nowy program TVP Info o dezinformacji został zapowiedziany podczas wiosennej konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, format "Kłamstwo nie przejdzie" będzie emitowany od 6 marca w piątkowe wieczory około 20:17, po "Pytaniu dnia" w TVP Info.

Nowy program TVP Info. Są już dwa podobne

– Nowy program publicystyczny TVP Info ma — zamiast samej konfrontacji opinii polityków — prowadzić do weryfikacji faktów i jasnych wniosków. W debacie obok polityków uczestniczyć będą eksperci i przedstawiciele strony społecznej, a rozstrzygnięcia mają się opierać na danych i specjalistycznej wiedzy. Celem programu jest uporządkowanie sporu i wskazanie, gdzie rzeczywiście leży prawda — przekazał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami twórca programu Mateusz Dolatowski.

"Kłamstwo nie przejdzie" to kolejny po — "Wykrywaczu kłamstw" i "Sprawdzamy" — format tego typu w TVP Info.

Mateusz Dolatowski pracuje również przy programie "19:30" TVP1 jako reporter, a także jest jednym z prowadzących "Wykrywacz kłamstw" w TVP Info. Z Telewizją Polską jest związany od stycznia 2024 roku. Wcześniej pracował w TVN ("Fakty") i TVN24 ("Polska i świat", "Rozmowy o końcu świata").

Kontrowersyjne formaty Telewizji Polskiej z nagrodą

W połowie grudnia 2025 roku ogłoszono laureatów 29. edycji nagród Grand Press za najlepsze materiały dziennikarskie. Po raz pierwszy przyznana została nagroda Grand Press Veritas. Otrzymały ją zespoły redakcyjne "Sprawdzamy" i "Wykrywacz kłamstw" z TVP Info.

"Wykrywacz kłamstw" jest emitowany w TVP Info od września ubiegłego roku. Prowadzą go na zmianę dziennikarze Telewizyjnej Agencji Informacyjnej: Magdalena Pernet, Mateusz Dolatowski i Witold Tabaka. Prowadzący skupiają się na kontrowersyjnych wątkach aktualnej debaty publicznej oraz analizować słowa polityków i publicystów. Jak twierdzą twórcy formatu, celem jest prostowanie wszelkich przekłamań, półprawd i manipulacji.

Program powstał jako uzupełnienie emitowanego w weekendy cyklu "Sprawdzamy", który zadebiutował w czerwcu 2024 roku. Misją programu, jak czytamy w komunikacie, jest obnażanie dezinformacji, kłamstw polityków i pseudoekspertów. Program prowadzą Tabaka i Juliusz Głuski-Schimmer.

Czytaj też:

"Wstyd dla państwa". Sąd zdecydował ws. znanych dziennikarzyCzytaj też:

Zwrot ws. głośnego konfliktu? "Dziękuję"