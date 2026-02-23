"Wstyd dla państwa". Sąd zdecydował ws. znanych dziennikarzy

Na początku listopada Paweł Figurski i Patryk Słowik zostali skazani w trybie nakazowym na grzywny w wysokości 1 tys. zł każdy. Chodziło o zacytowanie odpowiedzi otrzymanej mailem "bez umożliwienia wykonania autoryzacji". Dziennikarze poinformowali w listopadzie 2025 roku, że sąd uwzględnił ich sprzeciwy wobec wyroku. 20 lutego sąd umorzył postępowanie w tej sprawie.

Słowik i Michalski niewinni. Sąd umorzył postępowanie

Dziennikarzy pozwał Michał Kaczmarczyk, były rektor Akademii Humanitas z Sosnowca, członek rad programowych PAP i Polskiego Radia. Sprawa dotyczyła dwóch tekstów autorstwa Pawła Figurskiego i Patryka Słowika, które ukazały się na łamach Wirtualnej Polski – "Kup pan certyfikat. Cała Polska ze znakiem jakości" i "Jak zostać członkiem rady programowej mediów publicznych w likwidacji".

Dziennikarze na początku listopada 2025 roku zostali ukarani grzywną po 1 tys. zł każdy za to, że opublikowali dosłownie zacytowane wypowiedzi Michała Kaczmarczyka "bez umożliwienia wykonania jemu autoryzacji wypowiedzi na zasadach określonych w art. 14a ustawy – Prawo prasowe". Od razu po wyroku, obaj podkreślali, że nie mają sobie nic do zarzucenia, twierdząc, że zacytowali odpowiedź mailową bez zmieniania sensu wypowiedzi. Złożyli więc sprzeciw wobec wyroku nakazowego, który został uznany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

W piątek 20 lutego Paweł Figurski i Patryk Słowik, którzy dziś pracują w serwisie Zero.pl (Słowik jest redaktorem naczelnym) poinformowali, że sąd umorzył postępowanie w ich sprawie.

Według uzasadnienia, do którego dotarł serwis Press.pl, cytaty wypowiedzi, jakie opublikowali dziennikarz "nie zostały zniekształcone i trudno mówić o zafałszowanej treści czy spaczonym znaczeniu". Tym samym nie wprowadzili oni w błąd czytelników ani nie wyrwali cytatów z kontekstu.

"Mieliśmy z @p_figurski obsługę prawną i wsparcie redakcji (jeszcze WP), nikt nie miał do nas pretensji, że są problemy po naszych tekstach. Nie wszyscy dziennikarze mają ten komfort. Wstydem dla państwa jest, że ktoś taki jak Michał Kaczmarczyk jest w radach programowych mediów publicznych" – napisał na X Patryk Słowik, redaktor naczelny Zero.pl.

