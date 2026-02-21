Lis wskazał pięciu wybitnych przywódców. W towarzystwie Tuska zacne postaci

Youtuber Tomasz Lis postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat wybitnych polskich liderów narodowych. Jako perspektywę przyjął nie całe dzieje polskiej państwowości, lecz ostatnie 110 lat. W jego rankingu nie zabrakło miejsca dla premiera Donalda Tuska.

Prawdziwi mężowie stanu. Tusk na liście Lisa

"W ostatnich 110 latach Polska miała pięciu wybitnych narodowych przywódców, prawdziwych mężów stanu. To Józef Piłsudski, kardynał Stefan Wyszyński, papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa i Donald Tusk" – orzekł.

"Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem jakiego mieliśmy, ale nie był transformacyjną postacią polskiej historii. Aż 5-ciu na 110 lat to w sumie bardzo dobry wynik" – napisał na X były dziennikarz między innymi TVP – czytamy dalej.

Propozycja szerszego docenienia

Profil Razprozak zaproponował rozwinięcie i nieco szersze uwzględnienie dokonań Donalda Tuska.

"5 najlepszych piłkarzy w historii: Pele, Messi, Zidane, Tusk, Ronaldo" – podpowiedział.

"3 najl. książki w historii literatury? «,Komu bije dzwon» Hemingwaya«, «Potop» Sienkiewicza, »Szczerze» Tuska" – wskazał.

"3 najw. wydarzenia w dziejach świata? Wynalezienie koła, koniec II Wojny Św, narodziny Tuska" – napisał.

Tomasz Lis w przeszłości pracował w wielu znaczących redakcjach prasowych i telewizyjnych. Oprócz Telewizji publicznej, gdzie pełnił funkcję szefa „Wiadomości”, był m.in. związany Polsatem oraz TVN, prowadząc programy publicystyczne. W prasie kierował redakcją tygodnika Wprost, a później przez wiele lat był redaktorem naczelnym Newsweek Polska. Dziś komentuje sprawy polityczne na X oraz na swoim kanale YouTube.

