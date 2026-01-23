Nawrocki wbił szpilę TVP. Pojawiła się odpowiedź

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w Davos, gdzie odbywało się Światowe Forum Ekonomiczne. Mówił m.in. o Radzie Pokoju, czyli nowej inicjatywie Donalda Trumpa, a także działaniach Unii Europejskiej, która – zdaniem polskiego przywódcy – "przespała ważne lata".

W pewnym momencie Nawrocki zwrócił się do dziennikarza TVP. – Od razu wyrażę swój smutek, panie redaktorze, bo pewnie i tak tego nie puścicie w Telewizji Polskiej. Cieszę się, że pan redaktor jest, sympatyczny pan redaktor się do mnie uśmiecha, ale w Telewizji Polskiej w likwidacji powiecie... nie wiem... że miałem niezawiązaną sznurówkę, albo coś takiego – stwierdził. – Ale życzę powodzenia. Pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w likwidacji, jeśli mnie usłyszycie – dodał. Konferencję głowy państwa pokazywano na żywo w TVP Info.

TVP twierdzi, że zapraszała Nawrockiego

TVP zareagowała na słowa prezydenta. "Ze strony publicznego nadawcy wielokrotnie kierowane były zaproszenia do głowy państwa. Wszystkie zostały odrzucone" – podkreślono w artykule na portalu TVP Info.

"21 lipca 2025 dyrekcja TVP Info skierowała zaproszenie do programu »Pytanie dnia«, proponując dwa terminy – 6 lub 7 sierpnia i zastrzegając, że »czas i miejsce rozmowy są do ustalenia z Panem Prezydentem«. Kolejne zaproszenie – również do programu »Pytanie dnia« – zostało skierowane do prezydenta w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości na tydzień przed obchodami. Następne zaproszenie zostało przekazane do Kancelarii Prezydenta 16 grudnia 2025 roku – tuż przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce w dniu 19 grudnia. Na niektóre z zaproszeń przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie odpowiedzieli. W innych wypadkach odmówili" – poinformował publiczny nadawca.

TVP przerwała wystąpienie prezydenta

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie nawiązywał do sytuacji, która miała miejsce podczas obchodów 107. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

TVP nagle przerwała transmisję wystąpienia głowy państwa z Poznania, by poinformować widzów, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, lecąc na Florydę na spotkanie z Donaldem Trumpem, będzie konsultował się z europejskimi przywódcami, w tym premierem Donaldem Tuskiem. Chwilę później TVP w całości wyemitowała wystąpienie marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka z Koalicji Obywatelskiej.

