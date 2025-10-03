Znany dziennikarz wykreślony z zarządu. Nie ma go już we wPolsce24

Na początku sierpnia pojawiły się doniesienia o "trzęsieniu ziemi" w telewizji braci Karnowskich. Michał Adamczyk stracił stanowisko dyrektora programowego, a Marcina Tulickiego odwołano z funkcji wicenaczelnego stacji. Niedługo później obaj podjęli decyzję o odejściu z wPolsce24 i zapowiedzieli swój własny projekt. Niedawno założyli nową spółkę – Trzej Muszkieterowie. Jej udziałowcami są także Michał Karnowski i Artur Chodziński, były funkcjonariusz CBA.

Według wcześniejszych ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl, Michał Karnowski zniknął z kierownictwa swojej stacji i przestał przychodzić do siedziby wPolsce24.

Michał Karnowski znika z zarządu Fratrii

Teraz okazuje się, że nie figuruje już jako członek zarządu Fratrii – właściciela m.in. stacji wPolsce24, tygodnika "Sieci" i serwisu wPolsce24. Został wykreślony z zarządu spółki, co jest widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W zarządzie Fratrii zastąpił go brat – Jacek Karnowski.

Trzęsienie ziemi we wPolsce24

Michał Karnowski nie wrócił na antenę wPolsce24 po planowanym wakacyjnym urlopie. Nie pojawiał się tam ani jako prowadzący, ani jako komentator bieżących wydarzeń. Ostatni raz prowadził program "Minęła 20:15" na przełomie lipca i sierpnia. O tym, że nie jest już kierownictwie telewizji wPolsce24, miał świadczyć również fakt, że opuścił gabinet przy newsroomie stacji. Pomiędzy nim a jego bratem, Jackiem Karnowskim, miało dojść do sporu o linię programową telewizji wPolsce24. Serwis donosił, że pierwszy z nich opowiadał się za bardziej radykalną wizją, drugi chciał mediów na kształt amerykańskiego Fox News.

Źródła Wirtualnych Mediów informowały również, że ostatnie zmiany w stacji następowały na skutek decyzji prezesa Fratrii Romualda Orła w porozumieniu z Jackiem Karnowskim, ale przy pominięciu jego brata. Swoją rolę w tym miał mieć za to były prezes TVP Jacek Kurski, który niedawno dołączył do wPolsce24. Skutkiem ich działań było to, że w połowie sierpnia do władz kanału dołączyli menedżerowie związani kilka lat temu z Telewizją Polską: Mariusz Pilis, który został dyrektorem programowym i Grzegorz Adamczyk – nowy szef newsroomu.

