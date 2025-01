Owsiak grozi reklamodawcom: Albo WOŚP, albo TV Republika

Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, wydarzenie to wywołuje skrajne emocje. Podczas konferencji prasowej podsumowującej 33. Finał WOŚP, Jerzy Owsiak wygłosił oświadczenie skierowane do firm, które wspierają jego fundację, a jednocześnie reklamują się na antenie stacji należącej do Tomasza Sakiewicza. Postawił ich przed wyborem: albo WOŚP, albo TV Republika.

Jerzy Owsiak grzmi do reklamodawców: Nie będziemy z wami współpracowali

Jerzy Owsiak oskarżył TV Republikę o niewyemitowanie spotu reklamowego jednej z firm, która wspiera Orkiestrę. W nagraniu były nawiązania do niedzielnego finału WOŚP. W wyjaśnieniu, które miała rzekomo przekazać telewizja Tomasza Skiewicza, wskazano, że treść spotu nie jest zgodna z linią programową Telewizji Republika.

– Oświadczam, że jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami – zapowiedział Jerzy Owsiak.

Wspomniał jednocześnie o groźbach pod swoim adresem, które miały, według jego opinii, wynikać z treści emitowanych przez prawicowe media. – Groźby, że ktoś chce mi odstrzelić głowę, były zainspirowane tą telewizją – powiedział.

TV Republika szykuje pozew. "Owsiak kłamie"

TV Republika zaprzeczyła, że odmówiła emisji spotu i grozi Owsiakowi sądem. W oświadczeniu podkreślono, że do wspomnianej przez Owsiaka sytuacji z odmową emisji spotu w ogóle nie doszło. Stacja domaga się także przeprosin, a w przypadku ich braku zapowiedziała wejście na drogę sądową.

"Jerzy Owsiak kłamie! Nie dajcie się zmanipulować" – apeluje na X szef wydawców stacji Jarosław Olechowski.

"Telewizja Republiką informuje, że w razie braku (…) przeprosin podejmie jutro następujące kroki prawne: wystąpimy wobec Jerzego Owsiaka z pozwem o ochronę dóbr osobistych z art. 23 w związku z art 24 KC, wystąpimy wobec Jerzego Owsiaka prywatnym aktem oskarżenia z art 212 KK, będziemy domagać się od Jerzego Owsiaka rekompensaty finansowej utraconych korzyści" – przekazuje TV Republika.

twitterCzytaj też:

Policja pod siedzibą TV Republika. "Sam Owsiak ich tam wysłał"Czytaj też:

TVP chce, żeby szef WOŚP spłacił dług. "Nie zapłacę"