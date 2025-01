Zaskakujące plany TV Republika. "Nie ma dla nas ograniczeń"

Telewizja Republika od niedawna nadaje z nowej siedziby w centrum Warszawy. Pod koniec lutego planowane jest uruchomienie największego studia, wyposażonego w nowoczesną technologię. Będzie z niego nadawany m.in. główny serwis informacyjny stacji – "Dzisiaj", prowadzony przez Danutę Holecką. Na tym jednak ambitne plany stacji Tomasza Sakiewicza się nie kończą.

Jak informują Wirtualne Media, TV Republika zamierza uruchomić nowe kanały – sportowy i informacyjny, skupiony wokół wydarzeń na świecie.

Nowe plany TV Republika. Rachoń: Jak uznamy, że chcemy transmitować loty w kosmos, to będziemy

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami, szef programowy stacji, Michał Rachoń, tłumaczył, że nowe projekty są w przygotowaniu, ale najpierw musi zakończyć się etap przeprowadzki i oddanie do użytku siedziby stacji.

– My tego nie ogłaszamy, bo najpierw musimy to dokończyć, żeby móc wprowadzić rzeczy, które są już w przygotowaniu. Przykład Sylwestra pokazał, że nie ma dla nas ograniczeń i nie jesteśmy telewizją, która pewnych rzeczy nie może robić – stwierdził. – Jeżeli uznamy, że należy robić sport, to go robimy. Jeżeli uznamy, że należy robić dużą rozrywkę, to robimy. To, co przygotowujemy to narzędzia, które pozwolą na to, że będziemy robić dowolną rzecz. Jak uznamy, że chcemy transmitować loty w kosmos, to będziemy – dodawał.

Telewizja Republika chce uruchomić nowe kanały

Nieco więcej szczegółów dotyczących planów na przyszłość przybliżył szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski. Przekazał Wirtualnym Mediom, że w najbliższym czasie będą pracować nad rozbudową dystrybucji Republiki Plus.

– Pracujemy nad docelową nazwą i formułą. Kanał będzie uniwersalny. Dopracowujemy szczegóły oferty, w jakim będzie przechylony kierunku – wyjaśnił.

Olechowski był również dopytywany o plany na kolejne kanały.

– Nie jest tajemnicą, że nas bardzo interesuje sport. Wyniki oglądalności gal MMA na antenie Republiki były bardzo dobre. Na samym YouTube ostatnio galę obejrzało 250 tys. widzów. Poza sportem interesuje nas informacja nie tylko krajowa, ale też międzynarodowa – zdradził.

Olechowski twierdzi, że stacja będzie mogła zająć się kolejnymi inicjatywami w drugiej połowie 2025 roku lub na początku 2026 roku.

