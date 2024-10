Znani prezenterzy TVN24 w TVP Info. Po debiucie wyniki w dół

Jedną z największych jesiennych nowości informacyjnego kanału TVP jest format satyryczny duetu znanego ze "Szkła kontaktowego", który konwencją przypomina ten program. Dziennikarze Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski niedawno pożegnali się z widzami TVN24. Kasia współpracowała z formatem od pięciu lat, a Markowski od 16. Teraz wspólnie prowadzą wieczorny program "Kwiatki polskie", który pojawił się na antenie TVP Info 9 września. Gościem w pierwszym odcinku był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Niedawno w roli prowadzącej w "Kwiatkach polskich" zadebiutowała Dominika Sitnicka. Do tego grona dołączył także Mirosław Oczkoś – ekspert ds. kreowania wizerunku, który podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi ostro krytykował PiS. Z kolei po wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie krył zachwytu nad Donaldem Tuskiem. Na tym jednak nie koniec zmian. Do "Kwiatków polskich" dołączyli również znani dziennikarze radiowi – Klaudiusz Slezak i Magdalena Kasperowicz.

Gwiazdy TVN24 w TVP Info. Wyniki mówią same za siebie

Program publicystyczny "Kwiatki polskie" w TVP Info emitowany jest od poniedziałku do piątku o godz. 21.00. Portal Wirtualne Media, na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, ujawnił, jak prezentują się wyniki oglądalności nowego formatu. Z tych informacji wynika, że dotychczas najlepiej wypadł premierowy odcinek.

"Po trzech tygodniach od premiery, w okresie od 9 września do 3 października "Kwiatki polskie" oglądało w TVP Info średnio 147 tys. widzów, co przełożyło się na 1,33 proc. udziałów TVP Info w telewizyjnym rynku w gronie wszystkich widzów i 0,70 proc. w przedziale wiekowym 16-59" – wynika z zaprezentowanych danych.

"W pierwszym miesiącu emisji najwięcej widzów zgromadziła premiera "Kwiatków polskich". Wydanie z 9 września obejrzało w TVP Info 196 tys. odbiorców. Średnia widownia w pierwszym tygodniu (od 9 do 13 września) wyniosła zaś 169 tys. osób" – dodaje serwis Wirtualnemedia.pl.

