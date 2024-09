"Sympatyczny prezenter" w nowej stacji. "Młody, ale ambitny projekt"

Adam Giza prowadził na antenie wPolsce24 pasmo informacyjne, które rozpoczęło się po godz. 12. – Proszę nie regulować odbiorników. Tu Adam Giza. Po 9-miesięcznej absencji dobrze się z państwem widzieć, mimo iż czasy wokół nas niepewne – stwierdził na początku.

"Kochani! Stało się! Znów „możemy się widywać” na srebrnym ekranie. „wPolsce24” – młody ale ambitny projekt już dostępny w telewizji naziemnej! Warto być razem z nami. Towarzystwo zacne. Świat medycyny „także zostaje ze mną”. Projekt „Na zdrowie” dalej będzie miał miejsce na moim FB. Dzięki za wsparcie" – napisał w mediach społecznościowych.

Kim jest Adam Giza?

Od kwietnia Adam Giza prowadził swój kanał na YouTube "Na zdrowie!"” dotyczący tematyki medycznej. W połowie marca poinformował, że formalnie zakończył współpracę z Telewizją Polską. W praktyce z anten TVP zniknął pod koniec grudnia, tak samo jak zdecydowana większość dziennikarzy TVP Info.

Dziennikarz zadebiutował w TVP Info programie "Dzień dobry, Polsko!" w TVP1. Od marca 2018 r. współprowadził z Anną Popek program "Wstaje dzień" w TVP Info. Z kolei w czasie pandemii koronawirusa był twarzą formatu "Koronawirus Poradnik", który cieszył się dużą popularnością. Od 1 czerwca 2023 r. Adam Giza był też prezenterem "Panoramy" TVP2.

Giza: Nie zajmowałem się polityką

Przypomnijmy, że pod koniec października Adam Giza rozesłał do mediów oświadczenie opisujące jego karierę dziennikarską i wychodzące na przeciw ewentualnym zmianom w Telewizji Polskiej po wyborach parlamentarnych. Dziennikarz próbował w nim przekonywać, że nie zajmował się polityką. "Realizowałem w »Wiadomościach« wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki! Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg! Robiłem wszystko aby 2-2,5 mln ludzi mogło się dowiedzieć jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci! Nigdy nie zajmowałem się polityką – chorują wszyscy od liderów PO po zwolenników PIS. Nie oceniałem także jaki materiał emitowany jest w »Wiadomościach« przed i po moim medycznym" – napisał.