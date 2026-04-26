Marcin Bosak wściekły na TVP. "Głosowałem na nich. Mam prawo mówić, co jest nie tak"

Marcin Bosak to znany polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Zadebiutował na szklanym ekranie jeszcze w latach 90-tych. Kojarzony jest m.in. z "Miodowymi latami", czy kultowymi produkcjami Telewizji Polskiej: "Na dobre i na złe", "M jak Miłość" i "Zatoka szpiegów". Swoją przygodę z teatrem zaczynał na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego, gdzie występował od 2003 do 2012 roku. Później związał się z Teatrem Studio w Warszawie. Wielu widzów może kojarzyć go również z filmem Patryka Vegi – "Polityka", gdzie wcielił się w rolę Bankstera czy "Białą Odwagą" Marcina Koszałki, w której zagrał postać Oplera.

Bosak: Głosowałem na nich i mam prawo mówić, co mi nie odpowiada

– W momencie, kiedy płacę olbrzymie podatki, to mam poczucie niesprawiedliwości, że nie dostaję na czas pieniędzy, które mi się należą – powiedział w wywiadzie dla WP, wracając do tematu, który poruszył w mediach społecznościowych jakiś czas temu. Wtedy oskarżył TVP, że nie wypłaca twórcom pieniędzy z tantiem na czas. Jak zaznaczył, dla wielu aktorów, szczególnie tych starszych, nieaktywnych zawodowo, tantiemy to jedyny dochód. – To są wielokrotnie jedyne pieniądze, które oni mają jako dodatek do emerytury. To im pozwala przetrwać. Więc uważam, że wobec takich artystów jest to nie w porządku – komentuje Bosak.

– Mam prawo mówić, co nie odpowiada tym, na których głosowałem. Nie zmieniam teraz swojego sposobu myślenia czy oceniania naszej rzeczywistości politycznej w państwie i się nagle odwracam. Absolutnie nie. Mam prawo wymagać, tym bardziej od tych, na których głosowałem i których nawet lubię – dodaje aktor.

We wrześniu ubiegłego roku Marcin Bosak w mediach społecznościowych poruszył problem braku wypłacania tantiem przez TVP. "Cześć koleżanki i koledzy "po fachu". Jak się macie z tym, że TVP nie zapłaciła w tym roku tantiem? Nawet odrobineczki. Ja słabo się z tym mam bardzo" – napisał na InstaStories, nie kryjąc żalu.

Redakcja serwisu Plejada.pl próbowała skontaktować się w tej sprawie Telewizją Polską, jednak do czasu publikacji artykułu, nie otrzymali odpowiedzi.

Tantiemy to wynagrodzenie, które przysługuje twórcom (np. pisarzom, muzykom, reżyserom, aktorom) oraz innym uprawnionym osobom (np. spadkobiercom, producentom) za dalsze wykorzystywanie ich utworów – na przykład w radiu, telewizji, kinie, internecie, na koncertach, w książkach czy przy sprzedaży nośników.