Dziennikarka TVP poleca książkę polityka. "Dlaczego za nasze pieniądze?"

"Czy ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego za nasze pieniądze, w medium publicznym jakie jest Polskie Radio, Renata Grochal promuje książkę Radosława Sikorskiego i jeszcze wprost mówi "polecam" i to bez żadnego oznaczenia o lokowaniu produktu?" – napisał na platformie X użytkownik chrzanik, który zajmuje się komentowaniem polskiego życia politycznego.

Dziennikarka poleca książkę Sikorskiego w Polskim Radiu

Zamieścił też fragment nagrania z audycji w Polskim Radiu, którą prowadzi znana dziennikarka TVP.

– "Rozmowy rzymskie. Pytania na czas niepokoju" to jest rozmowa Radosława Sikorskiego z Wojciechem Giertychem – zapowiedziała Renata Grochal, pokazując widzom okładkę książki.

– Teologiem Domu Papieskiego – zaznaczył Sikorski, precyzując, kim jest jego rozmówca.

– "Rozmowy rzymskie", ja już jestem po lekturze. Też polecam, bo czytanie zawsze warto promować – stwierdziła dziennikarka mediów publicznych.

Burza w sieci

Pod postem pojawiły się liczne reakcje internautów.

"Bo to nie jest Polskie Radio, tylko rządowa szczekaczka. Faktycznie nazwa może wprowadzać w błąd"; "Bo jest ministrem rządu która daje kasę z naszych podatków i przymusza do abonamentu? Ręki która karmi się nie GRYZIE!!!"; "Najkrócej mówiąc: Bo rządzimy i wolno nam wszystko. Póki nasi rządzą, nasze Tuski, Żurki i Sikorskie balanga trwa. Grochal, Pawlicka, Kondzińska, Wysocka-Schnepf, Dobrosz-Oracz sami swoi. Towarzystwo z Gazety Wyborczej"; "Nie wiedziałem że Polskie Radio zajmuje się promocją papieru toaletowego"; "W TVN24, Onet, Newsweeku, GW, NeoTVP oczywiście oburzenia nie usłyszymy. Dla nich wszystko jest cacy"; "Wcześniej reklamowała książkę Tulei.. skandal"; "Nawet się nie kryją, że są obiektywni" – piszą w komentarzach.

Czytaj też:

Awantura po słowach Stanowskiego. Sprawą zajęła się prokuraturaCzytaj też:

Potężna wpadka TVP Info. Przekręcili wyniki sondażu