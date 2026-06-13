"Polakowi szczęka opadła". Dziennikarz ujawnia kulisy negocjacji

Gdzie Lewandowski zagra w następnym sezonie? Długo najpoważniejszym kierunkiem była Arabia Saudyjska. Według serwisu WP Sportowe Fakty, klub Al-Hilal zaproponował Polakowi 90 mln euro za sezon. Mówiło się też o zainteresowaniu z Włoch oraz Turcji. W piątek polski piłkarz poleciał do Chicago, aby negocjować z władzami klubu Fire. Do USA udał się także agent piłkarza Pini Zahavi. "Lewandowski poważnie rozważa propozycję Amerykanów, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji o transferze. Wizyta w Wietrznym Mieście ma mu w tym pomóc. Klubowi bardzo zależy na zatrudnieniu polskiej gwiazdy, ale sam »Lewy« ma jeszcze swoje wątpliwości" – przekazał portal Meczyki.pl.

Serwis doprecyzował, że Amerykanie są gotowi płacić Lewandowskiemu ok. 15 mln euro rocznie, a 20 mln już po doliczeniu bonusów. Chicago Fire zajmują obecnie trzecie miejsce w rozgrywkach Konferencji Wschodniej MLS. Ma na koncie 26 punktów po 14 rozegranych kolejkach.

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Wszystko wskazuje na to, że Amerykanom bardzo zależy na pozyskaniu polskiego napastnika. Dziennikarz sportowy Roman Kołtoń na platformie X opisał, jak miały wyglądać szczegóły rozmów Roberta Lewandowskiego z władzami klubu.

"Słyszę, że już pierwsza prezentacja Amerykanów dla Roberta Lewandowskiego spowodowała, że Polakowi szczęka opadła" – czytamy.

Jak donosi Kołtoń, Amerykanie zaproponowali benefit dla Anny Lewandowskiej, która w Barcelonie rozwija swoje studio fitness i siłownię.

"Amerykanie byli niesamowicie profesjonalni. Pokazali, gdzie są i co chcą osiągnąć. Robertowi pokazali nawet budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness. Szkoły dla dzieci? A jakże" – dodał we wpisie.

Dziennikarz przekazał również szczegóły negocjowanego kontraktu.

"Kontrakt piłkarza? 15 mln euro rocznie, a z premiami nawet 20 mln. Długość umowy? 2, a nawet 3 lata, ponieważ nowy obiekt – w centrum Chicago – ma zostać otwarty w 2028 roku" – pisze na platformie X.

"Włochy na dziś mało prawdopodobne. Opcja w Turcji padła (kandydat, który chciał Lewandowskiego w Fenerbahce, padł w wyborach), a Arabia Saudyjska to… zagadka. Jakby się wstrzymali z gigantycznymi stawkami, a jeśli iść na Bliski Wschód, to stawka musi być bajeczna. To może jednak "amerykański sen" RL9?" – podsumowuje Roman Kołtoń.

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