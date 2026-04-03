Leżała na oddziale hematoonkologicznym. Piosenkarka szczerze o chorobie

W najnowszym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" artystka wróciła do momentu diagnozy, ujawniając dotąd nieznane szczegóły.

Długo milczała i nagle zniknęła ze sceny

O problemach zdrowotnych wokalistki "Bajm" po raz pierwszy spekulowano pod koniec 2024 roku. W listopadzie Kozidrak odwołała część zaplanowanych wydarzeń, a wkrótce potem poinformowała, że jej przerwa potrwa dłużej. Przez wiele miesięcy nie zdradzała jednak przyczyn swojej nieobecności. Dopiero po czasie ujawniła, że zmaga się z chorobą nowotworową. Jak przyznała, pierwsze objawy, do których należał m.in. silny ból pleców, przez długi czas bagatelizowała. – Czułam, że to nie są żarty. Zrobiłam wszystkie badania. Bałam się, jaka będzie diagnoza – mówiła w jednym z wywiadów.

W końcu artystka trafiła do szpitala. – Diagnoza była dość szybka, była to choroba nowotworowa – wyznała w ubiegłym roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak podkreśliła, była to ogromna trauma zarówno dla niej, jak i jej najbliższych.

Pobyt na oddziale i wsparcie personelu

W najnowszym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Kozidrak wróciła wspomnieniami do czasu spędzonego na oddziale hematoonkologicznym. Przyznała, że zetknięcie się z rzeczywistością było dla niej trudne. – O tego typu chorobach dowiedziałam się w momencie, kiedy zdałam sobie z nich sprawę. Nie mając żadnej wiedzy, tak jak wy, kochani. Mówi się choroba nowotworowa i jest wielki lęk – powiedziała.

Szczególną uwagę poświęciła pielęgniarkom, które towarzyszyły jej w trakcie leczenia. – Te moje cudowne pielęgniarki – strasznie was kocham. Strasznie mnie wspierały. Mówiły: ‘Beata, też chorowałam – na to, na tamto". Rozmawiałyśmy, dodawałyśmy sobie sił. To jest coś niebywale fantastycznego. Z całego serca wam dziękuję i nigdy wam tego nie zapomnę – relacjonuje. Aktualnie artystka zaczęła wracać do aktywności zawodowej. – Bycie ze sobą, siła, która jest w nas, która może naprawdę wiele. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w naszych sercach – wiele możemy – twierdzi Kozidrak.

