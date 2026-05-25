Amerykański lotniskowiec medialny wpływa do Polski. Newsmax otwiera nowy rozdział

Newsmax Polska wystartował już jako serwis internetowy, a kolejnym etapem ma być uruchomienie kanału telewizyjnego. Według doniesień branżowych start telewizji Newsmax Polska planowany jest w czerwcu.

Nie jest to jednak zwykła franczyza medialna, ani kolejny kanał informacyjny próbujący zagospodarować polską scenę polityczną. Newsmax ma być prezentowany jako realna amerykańska obecność medialna w Polsce: z amerykańskim know-how, estetyką, formatami i bezpośrednim połączeniem z debatą polityczną w USA. Polska ma być pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym Newsmax rozwija swój projekt w tej formule, wyprzedzając największe rynki Zachodu – Niemcy, Francję czy Włochy.

Nie tylko telewizja. Element amerykańskiej soft power

Wejście Newsmax do Polski można odczytywać jako część szerszego procesu: rosnącego zainteresowania amerykańskich środowisk konserwatywnych Europą Środkowo-Wschodnią. To region, który z perspektywy Waszyngtonu ma znaczenie strategiczne – polityczne, militarne, energetyczne i kulturowe. Polska, jako największe państwo wschodniej flanki NATO i jeden z najważniejszych sojuszników USA w regionie, naturalnie staje się miejscem, w którym amerykańskie media chcą być obecne bardziej bezpośrednio.

Christopher Ruddy, założyciel i szef Newsmax, ma od lat bardzo bliskie relacje z Donaldem Trumpem. PBS Frontline określał go jako „przyjaciela i nieformalnego doradcę” byłego, a obecnie ponownie urzędującego prezydenta USA. Ruddy zna Trumpa od 1999 roku, a sam Trump regularnie pojawiał się w Newsmax jako gość – telefonicznie i osobiście. Ten kontekst ma znaczenie. Newsmax nie jest bowiem neutralnym technologicznie projektem medialnym, który przypadkowo pojawia się nad Wisłą. To marka wpisana w amerykański konserwatywny ekosystem polityczny. W jej orbicie funkcjonowali i funkcjonują ludzie związani z administracją Trumpa, w tym Sean Spicer, były rzecznik Białego Domu, czy Sebastian Gorka, były zastępca asystenta prezydenta.

Polska przed Niemcami i Francją

Najciekawsze w całej historii jest jednak nie tylko to, kto wchodzi do Polski, ale także kiedy i dlaczego właśnie tutaj. Polska ma być częścią szerszej strategii ekspansji obejmującej Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. Wymieniane są m.in. Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Albania i Grecja. Szczególnie mocno wybrzmiewa fakt, że Polska ma pojawić się w tym planie przed największymi rynkami Europy Zachodniej. To ważny sygnał polityczny i medialny. W tym sensie wejście Newsmax do Polski wpisuje się w szerszy trend wzmacniania pozycji naszego regionu. Europa Środkowo-Wschodnia po rosyjskiej agresji na Ukrainę przestała być traktowana jako zaplecze Unii Europejskiej. Stała się jednym z głównych pól geopolitycznej rywalizacji – również w sferze narracji, mediów i opinii publicznej.

"Lotniskowiec w Europie"

To sformułowanie Christophera Ruddego dobrze oddaje ambicję projektu. Lotniskowiec nie jest zwykłym statkiem. Jest ruchomą bazą wpływu, projekcji siły i obecności. W przypadku Newsmax chodzi oczywiście nie o siłę militarną, lecz medialną i narracyjną. Stacja ma wnosić do europejskiej debaty amerykański punkt widzenia – bez pośrednictwa zachodnioeuropejskich redakcji i filtrów interpretacyjnych. Dla polskiego widza może to oznaczać coś nowego: bezpośredni dostęp do amerykańskiej debaty konserwatywnej, do polityków i komentatorów bliskich republikańskiemu centrum władzy, a także do sposobu opowiadania o świecie charakterystycznego dla amerykańskiej prawicy.

Newsmax ma za sobą spektakularną drogę biznesową. Firma została założona w 1998 roku przez Christophera Ruddy’ego. Przez lata rozwijała się jako konserwatywna platforma informacyjna, by ostatecznie stać się jednym z najważniejszych graczy po prawej stronie amerykańskiego rynku medialnego. Szczególnie głośno o spółce zrobiło się po jej debiucie giełdowym. W marcu 2025 roku Newsmax wszedł na New York Stock Exchange pod symbolem NMAX, a akcje w pierwszym dniu notowań wzrosły o ponad 700 procent. Według CBS News dało to firmie kapitalizację przekraczającą 10 mld dolarów. To pokazuje, że do Polski wchodzi marka, która w USA zbudowała znaczącą pozycję polityczną, medialną i finansową.

Nowa wojna o uwagę widza

Polski rynek medialny jest już silnie spolaryzowany. Obecność amerykańskiego gracza może tę polaryzację dodatkowo wzmocnić, ale może też uporządkować pewną niszę, która do tej pory była zagospodarowywana fragmentarycznie: odbiorców zainteresowanych konserwatywną, proamerykańską, antyestablishmentową i geopolityczną narracją. W tym sensie Newsmax nie będzie konkurował wyłącznie o widza telewizyjnego. Będzie konkurował o interpretację świata. O to, jak opisywać relacje transatlantyckie, wojnę na Ukrainie, przyszłość NATO, politykę migracyjną, Unię Europejską, Chiny, Rosję i spór cywilizacyjny na Zachodzie. Dla Polski to szczególnie ważne, bo właśnie tutaj przecinają się dziś najważniejsze napięcia: bezpieczeństwo militarne, relacje z USA, pozycja w UE, przyszłość Ukrainy i pytanie o to, jaką rolę Europa Środkowa ma odgrywać w nowym porządku międzynarodowym.