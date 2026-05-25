Nie żyje legendarny dziennikarz. To on stworzył "W starym kinie"

25 maja zmarł Stanisław Janicki – ceniony historyk filmu, dziennikarz oraz twórca i prowadzący kultowego programu "W starym kinie". Przez dwie dekady był także gospodarzem audycji "Odeon Stanisława Janickiego" w RMF Classic, gdzie rozmawiał z czołowymi postaciami polskiej i światowej kinematografii. Miał 93 lata. Informację o jego śmierci przekazał serwis Filmpolski.pl.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Stanisława Janickiego, krytyka filmowego, reżysera, historyka filmu i popularyzatora wiedzy o filmie" – przekazano w poście na Facebooku.

Nie żyje dziennikarz Stanisław Janicki. Miał 93 lata

"Zaryzykujemy tezę, że duża większość z nas wiele zawdzięcza Stanisławowi Janickiemu. Wprowadzał miliony telewidzów w świat kina i najważniejszych jego twórców. W swoim autorskim programie "W starym kinie", emitowanym w latach 1967–1999, w niezwykle zajmujący sposób, z wielką kulturą i elokwencją opowiadał o dziełach, które w momencie wejścia na ekrany cieszyły się sporą popularnością, a po latach coraz większym uznaniem. Odkrywał tajemnice ich powstawania, przytaczał najważniejsze informacje dotyczące ich gwiazd, w tym wszystkim zaś kreślił historyczne i społeczne tło" – podkreśla Filmpolski.pl w swoim wpisie o zmarłym dziennikarzu.

Jak przypomniano, popularyzatorska działalność Janickiego nie ograniczała się tylko do telewizji.

"Był on autorem szeregu książek, m.in. "W starym polskim kinie”, "Film polski od A do Z", "Film japoński" czy wydanych w 2023 roku "Marzeń filmowych Andrzeja Wajdy". Przeprowadził również kilkanaście wywiadów z autorami polskiego kina lat 50. i początku lat 60., które złożyły się na niezwykle cenną publikację "Polscy twórcy filmowi o sobie". Był wieloletnim współpracownikiem stacji radiowej RMF Classic, dla której przygotowywał audycje "Odeon Stanisława Janickiego". Wielu z nas zapamiętało go również jako znakomitego krytyka filmowego. Pracę w tym charakterze rozpoczął w 1954 roku w piśmie "Żołnierz Wolności", następnie był jednym z najważniejszych członków redakcji tygodnika "Film", gdzie należał do "Dziewięciu gniewnych ludzi" oceniających polskie i zagraniczne pozycje repertuarowe. Publikował również w miesięczniku "Kino"" – wspomina Filmpolski.pl.

"Niejednokrotnie był też reżyserem. W 1977 roku, w Zespole Filmowym "X" Andrzeja Wajdy, nakręcił 7-odcinkowy serial dokumentalny "Jak cudne są wspomnienia", rekonstruujący niepowtarzalny styl polskiego kina przedwojennego. Miał też w swoim dorobku kilkadziesiąt filmów dokumentalnych. Niektóre z nich opowiadały o mniej znanych kartach historii Polski, inne o architekturze, część z nich o najważniejszych postaciach naszego filmu, m.in. Eugeniuszu Bodo czy Aleksandrze Fordzie. W 2008 roku Stanisław Janicki otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis". W 2014 roku odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz upowszechniania sztuki filmowej i teatralnej"" – przypomniano we wpisie.

