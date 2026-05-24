"Jedyna osoba". Reżyser zwrócił się do Putina

Zwiagincew zyskał rozgłos również w Polsce za sprawą filmu "Lewiatan" z 2014 roku. W 2022 roku artysta zdecydował się wyemigrować z Rosji. Jego ostatni film "Minoraur" przedstawia losy pary rozgrywające się na tle wojny na Ukrainie. Jury 79. festiwalu filmowego w Cannes doceniło obraz – rosyjski filmowiec otrzymał nagrodę Grand Prix.

Reżyser apeluje do prezydenta Rosji

Reżyser w swoim przemówieniu zwrócił się ze specjalnym apelem do władz na Kremlu.

– Miliony ludzi po dwóch stronach linii frontu marzą tylko o jednym: by masakry się skończyły. Jedyna osoba, która może położyć kres tej rzezi, to prezydent Federacji Rosyjskiej – zaznaczył Andriej Zwiagincew.

– Połóżcie kres tej rzezi, cały świat tego oczekuje – zaapelował artysta.

Zwiagincew przyznał w rozmowie z agencją AFP, że nie podziewa się, by widzowie w Rosji mogli zobaczyć "Minotaura" w kinach. Zauważył jednak, że w jego ojczystym kraju rozwija się drugi obieg.

– W Rosji przemysł piractwa kwitnie w pełni, więc wszyscy ci, którzy chcą go obejrzeć, zrobią to na pewno – zaznaczył reżyser.

Kolejny atak Rosji na Ukrainę

Tymczasem Rosjanie dokonali w nocy ostrzału Kijowa. W wyniku operacji ucierpiał klasztor ojców dominikanów, w którym posługują zakonnicy z Polski.

Do ataku obwodu kijowskiego siły Moskwy użyły 600 dronów i 90 rakiet, w tym jednego pocisku Oriesznik. Ukraiński władze przekazały, że wśród trafionych celów znalazły się budynki mieszkalne, szkoły, akademik, instalacja wodociągowa, targowisko, a także supermarket.

Resort obrony Rosji potwierdził doniesienia o użyciu Oriesznika, ale zapewniał jednocześnie, że celem były wyłącznie obiekty wojskowe. Ukraińskie źródła wskazują jednak, że uderzono głównie w infrastrukturę cywilną.

