Rozrywka
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Taka nieidealna

Dodano: 
Aktorka Maja Ostaszewska
Aktorka Maja Ostaszewska Źródło: PAP / Piotr Nowak
GWIAZDOBZDUR Czy aktywizm kończy się tam, gdzie zaczynają się duże pieniądze? Być może.

Aktorka Maja Ostaszewska znana z obrony wszelkiej zwierzyny – dzików, wiewiórek, psów, kotów, chomików i kanarków – wystąpiła w reklamie jednej ze znanych firm, produkującej galanterię ze skóry naturalnej. Chociaż ona sama nie pozuje w kampanii z produktami naturalnymi, to nie zmienia to faktu, że to spore odstępstwo od głoszonej przez gwiazdę ekoideologii. Po tym, jak przez Internet przelała się fala krytyki, Ostaszewska postanowiła odnieść się do sprawy. W nagranym oświadczeniu aktorka przypomniała, że od lat dokłada wszelkich starań, by zwierzętom żyło się lepiej. Dodatkowo sama od lat nie je mięsa. – Od bardzo wielu lat walczę o zakaz trzymania psów na łańcuchach w Polsce. Wspieram wszystkie kampanie, które mają doprowadzić do ograniczenia bezdomności zwierząt, czyli powszechne czipowanie, sterylizacja [...]. Walczyłam o zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce. Z sukcesem. Bardzo się z tego cieszymy – tłumaczy się. Jednocześnie podkreśla, że nigdy nie starała się udawać osoby „nieskazitelnie” ekologicznej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.