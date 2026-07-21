Dziennikarz znika z Kanału Zero. "Dziś był mój ostatni dzień pracy"

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Dwa lata później, 9 lutego 2026 roku, ruszył portal internetowy Zero.pl, który tworzy redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Redaktorem naczelnym Zero.pl jest obecnie Anna Wittenberg (wcześniej wnp.pl).

Teraz Marek Mikołajczyk, dziennikarz specjalizujący się w tematyce politycznej, poinformował o zakończeniu współpracy z portalem Kanału Zero.

Marek Mikołajczyk odchodzi z Zero.pl

Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że decyzję o odejściu podjął sam i rozstanie przebiegło w dobrej atmosferze.

"Dziś był mój ostatni dzień pracy w @portalzeropl, choć formalnie z redakcją związany jestem trochę dłużej. Ucinam zawczasu spekulacje: rozstajemy się w pokojowej atmosferze, a decyzja o odejściu należała do mnie" – napisał Marek Mikołajczyk w poniedziałek 20 lipca na platformie X.

Do redakcji Zero.pl dołączył w styczniu 2026 roku. Wcześniej pracował w "Dzienniku Gazecie Prawnej", z którym był związany od czerwca 2023 roku. Jeszcze wcześniej przez ponad dwa lata był dziennikarzem Wirtualnej Polski, gdzie również zajmował się tematyką polityczną.

We wpisie odniósł się także do swoich najbliższych planów zawodowych. Jak przyznał, najpierw zamierza odpocząć, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że jest otwarty na nowe propozycje.

"A co dalej? Na pewno urlop. A gdyby ktoś uznał, że mogę przydać się na jego pokładzie, serdecznie zapraszam na DM" – dodał dziennikarz.

Patryk Słowik zostaje w Kanale Zero

18 maja Patryk Słowik poinformował, że złożył wypowiedzenie ze stanowiska redaktora naczelnego portalu zero.pl. "Zazwyczaj w takich sytuacjach są pytania dwojakiego rodzaju, więc od razu odpowiadam" – napisał na platformie X. Dziennikarz podkreślił, że nie planuje "rozwodzić się o powodach, bo uważam za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach". "Ale żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę" – dodał. Słowik przekazał ponadto, że nie dostał lepszej oferty od kogoś innego, więc – jak dodał – nie umie odpowiedzieć co dalej. "I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie – tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować" – zakończył swój wpis.

W sprawie przyszłości Patryka Słowika w Kanale Zero nastąpił jednak zwrot. Kilka dni temu Wirtualne Media przekazały, że dziennikarz zostaje w redakcji Zero.pl. Informację potwierdziła również Anna Wittenberg, redaktorka naczelna serwisu, która zastąpiła Słowika na tym stanowisku. Ma ona zachować swoją posadę, podczas gdy Słowik będzie przygotowywał materiały na portal. Na razie nie ujawniono, czy wraz z decyzją o kontynuowaniu współpracy zmieni się zakres obowiązków dziennikarza.

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