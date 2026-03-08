Wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Oto werdykt widzów

Kwalifikację do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji zostały wyemitowane w sobotę o godz. 17.35 na antenie TVP1. Występy finalistów nie odbyły się jednak na żywo, ale zostały odtworzone z taśmy.

Alicja Szemplińska polską reprezentantką na Eurowizji 2026

O możliwość reprezentowania Polski w Wiedniu ubiegało się łącznie ośmiu artystów. To: Alicja Szemplińska – z piosenką "Pray", Anastazja Maciąg – z utworem "Wild Child", Basia Giewont, która zaproponowała widzom piosenkę "Zimna woda", i dalej: Jeremi Sikorski – "Cienie przeszłości", Karolina Szczurowska – "Nie bój się", Ola Antoniak – "Don’t You Try", Piotr Pręgowski – "Parawany tango" oraz Stasiek Kukulski – "This Too Shall Pass".

Zwycięzca eliminacji został wyłoniony przez widzów w głosowaniu SMS-owym i online poprzez aplikację. W ten sposób zdecydowano, że polską reprezentantką na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu będzie Alicja Szemplińska, która zdobyła 32,01 proc. głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 18,39 proc. głosów uplasowała się Ola Antoniak, a ostatnie miejsce na podium przypadło Basi Giewont, na którą postawiło 14,55 proc. widzów.

Werdykt telewidzów został ogłoszony w niedzielę rano w programie "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2.

Kontrowersje wokół Eurowizji

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Wokół konkursu już w styczniu pojawiły się kontrowersje. Chodzi o Izrael, który mimo licznych głosów sprzeciwu decyzję większości członków EBU wystąpi w Wiedniu. W reakcji na tę decyzję Holandia, Hiszpania, Irlandia, Słowenia i Islandie zrezygnowały z udziału w konkursie. W wielu krajach artyści i związki zawodowe apelowały o wycofanie podobną decyzję.10 grudnia Telewizja Polska poinformowała, że Polska nie zrezygnuje z udziału w Eurowizji, a decyzję tę skrytykowało wielu muzyków.

