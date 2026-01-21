Mocne słowa Dody do Owsiaka. "Nie możesz odbierać życia"

Dorota Rabczewska zaangażowała się ostatnio w pomoc zwierzętom przebywających w schroniskach. Powodem były mrozy i konieczność dodatkowego zabezpieczenia psów. Piosenkarka zakupiła w sklepach akcesoria niezbędne do ogrzania psów, wzięła udział w akcji ocieplania bud, a także apelowała do internautów o wsparcie i przyjęcie czworonogów do domów na czas największego zimna. Celebrytka udostępniła także swój Instagram do darmowej reklamy dla firm, które zobowiążą się w konkretny sposób wesprzeć schroniska dla zwierząt.

Z kolei we wtorek Doda wzięła udział w posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. dobrostanu zwierząt. Podczas jej obrad procedowano dwa projekty dot. ochrony zwierząt. Jeden z nich zakłada ogólnopolski zakaz używania fajerwerków, z możliwością czasowego uchylenia go przez gminy.

Koniec z fajerwerkami na WOŚP? Doda apeluje do Owsiaka

Po posiedzeniu komisji, Doda podzieliła się refleksją na Instagramie. Wokalistka zwróciła się do Jerzego Owsiaka, organizatora zbliżającego się 34. finału WOŚP.

"Dzisiaj odbyła się komisja ds. fajerwerków, czyli posiedzenie na temat tego, żeby jednak nie strzelać i nie sprzedawać tych bardzo, bardzo głośnych fajerwerków, bo poza tym, że są tylko jednorazową przyjemnością – szczerze mówiąc, na mnie już nie robią żadnego wrażenia, może, gdy byłam dzieckiem – to zabijają zwierzęta: dzikie, hodowlane, domowe. Wywołują panikę i strach. Z tego, co dziś słyszałam, powodują też różne stany lękowe u dzieci. Ogólnie są szkodliwe" – powiedziała gwiazda w relacji na żywo.

Celebrytka wyraziła zdziwienie, że do tej pory nie udało się przekonać Jerzego Owsiaka do rezygnacji ze światełka do nieba.

– Jurek, pomagałam Ci od 13. roku życia, aż nasze drogi się rozeszły i się poróżniliśmy... Ale nie możesz dawać jednym życia, by odbierać je drugim. Już daj spokój, nie strzelaj w tym roku. Jako twarz, organizator, inicjator, pomysłodawca... – apelowała.

– Zabroń wszystkim, którzy pod szyldem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce tego dnia wypuszczają światełko do nieba – dodała Rabczewska.

