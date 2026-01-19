"Bezdomność zwierząt to biznes". Znana piosenkarka alarmuje ws. schronisk

Piosenkarka przekonywała, że bezdomność zwierząt stała się źródłem dochodu dla niektórych prywatnych podmiotów, a obecny system sprzyja nieprawidłowościom.

"Bezdomność zwierząt jest ogromnym biznesem"

W trakcie programu Rabczewska stwierdziła, że "bezdomność zwierząt jest ogromnym biznesem". Wskazywała m.in. na mechanizm przetargów, w ramach których gminy zlecają prowadzenie schronisk podmiotom zewnętrznym. Według niej w takich przypadkach działalność bywa nastawiona na maksymalizację zysków kosztem warunków utrzymania zwierząt. Artystka wymieniała praktyki, które miała obserwować w niektórych placówkach, w tym brak dostępu do wody i żywności, zaniedbania w zakresie opieki oraz przemoc wobec zwierząt. Dodała również, że w Polsce może działać "co najmniej 15 pato-schronisk".

Na antenie Polsat News Rabczewska mówiła także o sposobach rozliczania schronisk z gminami. Wskazywała m.in. na dwa modele finansowania: jednorazowe wypłaty za przyjęcie zwierzęcia oraz cykliczne wynagrodzenie za prowadzenie placówki. Według niej w praktyce może to prowadzić do sytuacji, w których opłacalne staje się ograniczanie kosztów opieki nad zwierzętami. W rozmowie padły również stwierdzenia dotyczące eutanazji oraz braku kontroli nad decyzjami podejmowanymi w niektórych schroniskach.

Sprawa schroniska w Bytomiu i reakcja MSWiA

Wcześniej Dorota Rabczewska nagłośniła sprawę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu. W mediach społecznościowych opublikowała materiały dotyczące warunków utrzymywania zwierząt oraz sposobu funkcjonowania placówki. Nagrania i relacje wywołały szerokie zainteresowanie w mediach oraz reakcje mieszkańców. Po interwencji i nagłośnieniu sprawy przez piosenkarkę, władze Bytomia poinformowały, że umowa z dotychczasowym operatorem schroniska zostanie rozwiązana z dniem 15 stycznia 2026 roku.

Po nagłośnieniu sprawy zareagowało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podano, podczas odprawy służb i wojewodów z udziałem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wojewodowie zostali zobowiązani do przekazania informacji o liczbie schronisk dla zwierząt, publicznych i prywatnych, działających na terenie poszczególnych województw. Działania te mają umożliwić zebranie danych dotyczących skali i struktury funkcjonowania schronisk w Polsce.

Czytaj też:

Znana celebrytka nie wytrzymała. "Niektórzy są zdrowo jeb***ci"Czytaj też:

700 plus na psa lub kota. Dla chętnych z całej Polski