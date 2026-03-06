Trwają poszukiwania aktorki. Zaginięcie zgłosił mąż

Trwają poszukiwania aktorki Magdy Majtyki. Kobieta była ostatni raz widziana w środę 4 marca. – Mogła poruszać się granatowym oplem. Te czynności są nadal sprawdzane — przekazała w rozmowie z "Faktem" p.o. aspirant sztabowy Anna Nicer z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zaginęła aktorka Magda Majtyka. Policja prosi o pomoc

Mąż zaginionej opublikował w mediach społecznościowych post, w którym zaapelował o pomoc jej w poszukiwaniach.

"Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w mediach społecznościowych" — czytamy w poście opublikowanym przez Piotra Bartosa na Facebooku.

Osoby, które widziały Magdę Majtykę lub posiadały jakiekolwiek informacje na temat jej zaginięcia, skontaktowały się z policją lub rodziną (nr 508507755). "Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" – zaapelował mąż aktorki.

Policja opublikowała rysopis zaginionej. Ma około 160 cm wzrostu, rude lub kasztanowe włosy, szare oczy i szczupłą sylwetkę. Kiedy widziano ją po raz ostatni, miała na sobie czerwony sweter i jeansowe spodnie. Jej cechą charakterystyczną są piegi.

"Trwają czynności poszukiwawcze. Jeżeli ktokolwiek posiada informacje, gdzie może przebywać lub gdzie jest widywana, prosimy o kontakt" – przekazała policja w rozmowie z "Faktem".

"Wszystkie informacje, jakie przekazała rodzina w zawiadomieniu, są dokładnie sprawdzane. Ona mogła lub może wciąż poruszać się takim pojazdem (granatowym oplem – red.), natomiast ten moment tego nie potwierdzamy. Trwają czynności mające na celu określić, gdzie to auto jest" – powiedziała p.o. aspirant sztabowy Anna Nicer.

– Potrzebujemy od państwa informacji, czy ona u kogoś jest, u jakieś koleżanki, kolegi albo czy była widziana w miejscu publicznym. Prosimy osoby, które mają taką wiedzę, żeby po prostu się z nami skontaktowały – podsumowała funkcjonariuszka.

facebookCzytaj też:

Ceny benzyny szybują w górę. Jak jest na stacji znanego muzyka?Czytaj też:

Celebrytki spotkały się w Sejmie. "Byłam wkur***a"