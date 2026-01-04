Pani Joanna od antypisizmu
Pani Joanna od antypisizmu

Aktorka Joanna Szczepkowska
Aktorka Joanna Szczepkowska Źródło: PAP / Marcin Obara
Gwiazdobzdur II Smutny przypadek aktorki, o której nikt już właściwie nie pamięta, że jest aktorką, bo znacznie ważniejsza stała się polityka.

Joanna Szczepkowska od dłuższego czasu bawi się w polityczny aktywizm (domagała się np. ponownego liczenia głosów po drugiej turze wyborów prezydenckich, stając po stronie najbardziej zapalczywych zwolenników teorii spiskowych rozsiewanych przez Romana Giertycha). We wpisie na Facebooku połączyła wątek polityki z duchowością. Przypomina, że została wychowana „w duchu katolickim, którego podstawą jest katechizm”. Wspomina PRL, gdy Kościół był dla wielu Polaków „namiastką niezgody z ideą narzuconą przez Związek Radziecki”. Jednak wraz z upływem lat Szczepkowska zaczęła odczuwać poważny rozdźwięk. „W miarę dorastania zaczęła mi się rozjeżdżać idea chrześcijaństwa wpajana na religii z tym, co mogłam zaobserwować w samym Kościele. Chrześcijaństwo samo w sobie uważam za piękną ideę, tak sam Kościół okazał się atrapą” – przekonuje.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

