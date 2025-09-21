Czyż o Rymanowskim: Konserwatysta, prawicowiec
Czyż o Rymanowskim: Konserwatysta, prawicowiec

Dodano: 
Marek Czyż, prowadzący program "19:30" w TVP1
Marek Czyż, prowadzący program "19:30" w TVP1
Marek Czyż z TVP Info powiedział, co sądzi na temat kolegi po fachu, Bogdana Rymanowskiego. Czyż przyznał, że zna jego poglądy polityczne.

Marek Czyż wrócił do Telewizji Polskiej zimą 2023 roku, po siłowym przejęciu mediów publicznych przez ludzi ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Obecnie jest jednym z prowadzących wieczorny serwis informacyjny "19:30" oraz program publicystyczny "Pytanie dnia". Od roku prowadzi też program informacyjny "14:30", będący bocznym wydaniem głównego dziennika.

Pojawił się w podcaście Żurnalisty. W sieci opublikowano krótki wycinek z rozmowy. Padło w nim pytanie o Bogdana Rymanowskiego, jednego z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Rymanowski występuje w Polsacie, Radiu Zet, a także ma własny kanał w serwisie YouTube.

– Znam poglądy. Bardzo cenię za to, że jest dziennikarsko elegancki. Rzadka cecha w tym zawodzie, a on taki właśnie jest. Ja wiem, że jest konserwatystą, wiem, że jest prawicowcem, natomiast on naprawdę potrafi świetnie oddzielić to od tego, co robi na antenie. Robi to z trudem, jak mi się czasem wydaje. Może dlatego, że przypięto mu pewne łaty – wskazał Czyż.

– Natomiast w tym środowisku, które znam jest – i to jest komplement akurat – najmniej wyrazisty – podsumował.

Polacy ocenili dziennikarzy. To im ufają najbardziej

W wrześniu 2024 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało odbiór społeczny dziennikarzy zajmujących się tematyką polityczną. "Ankietowani określali swój stosunek do znanych sobie dziennikarzy posługując się 7-punktową skalą, której skrajne punkty określone są z jednej strony jako głęboka nieufność (-3), z drugiej zaś – jako pełne zaufanie (+3). Środek skali (wartość 0) oznacza obojętność" – wyjaśniono.

Wyniki badania wskazują, iż najlepiej odbieranym dziennikarzem w kategorii społecznego zaufania jest Bogdan Rymanowski z Polsat News. Tuż za nim uplasował się Konrad Piasecki z TVN24. Ostatnie miejsce na podium należy z kolei do Andrzeja Stankiewicza, zastępcy redaktora naczelnego serwisu Onet.

Źródło: YT/Żurnalista