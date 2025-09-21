Czyż o Rymanowskim: Konserwatysta, prawicowiec

Marek Czyż wrócił do Telewizji Polskiej zimą 2023 roku, po siłowym przejęciu mediów publicznych przez ludzi ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Obecnie jest jednym z prowadzących wieczorny serwis informacyjny "19:30" oraz program publicystyczny "Pytanie dnia". Od roku prowadzi też program informacyjny "14:30", będący bocznym wydaniem głównego dziennika.

Pojawił się w podcaście Żurnalisty. W sieci opublikowano krótki wycinek z rozmowy. Padło w nim pytanie o Bogdana Rymanowskiego, jednego z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Rymanowski występuje w Polsacie, Radiu Zet, a także ma własny kanał w serwisie YouTube.

– Znam poglądy. Bardzo cenię za to, że jest dziennikarsko elegancki. Rzadka cecha w tym zawodzie, a on taki właśnie jest. Ja wiem, że jest konserwatystą, wiem, że jest prawicowcem, natomiast on naprawdę potrafi świetnie oddzielić to od tego, co robi na antenie. Robi to z trudem, jak mi się czasem wydaje. Może dlatego, że przypięto mu pewne łaty – wskazał Czyż.

– Natomiast w tym środowisku, które znam jest – i to jest komplement akurat – najmniej wyrazisty – podsumował.

Polacy ocenili dziennikarzy. To im ufają najbardziej

W wrześniu 2024 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało odbiór społeczny dziennikarzy zajmujących się tematyką polityczną. "Ankietowani określali swój stosunek do znanych sobie dziennikarzy posługując się 7-punktową skalą, której skrajne punkty określone są z jednej strony jako głęboka nieufność (-3), z drugiej zaś – jako pełne zaufanie (+3). Środek skali (wartość 0) oznacza obojętność" – wyjaśniono.

Wyniki badania wskazują, iż najlepiej odbieranym dziennikarzem w kategorii społecznego zaufania jest Bogdan Rymanowski z Polsat News. Tuż za nim uplasował się Konrad Piasecki z TVN24. Ostatnie miejsce na podium należy z kolei do Andrzeja Stankiewicza, zastępcy redaktora naczelnego serwisu Onet.

Czytaj też:

"Byłam na tamtym świecie jedną nogą". Poruszające wyznanie dziennikarki