Awantura bez sensu

Dwieście tysięcy złotych otrzymała Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury na realizację projektu „Teatr bez barier: »Pan Hoho« – spektakl teatru Polonia na żywo i online”. W skrócie: to, co zagrają na żywo, nagrają i wrzucą do sieci. Nie wszystkim spodobało się, że po środki sięgają i tak już bogaci, aby stać się jeszcze bardziej bogatymi. Reżyser postanowiła odpowiedzieć krytykom, bagatelizując zarzuty. „KPO to krajowy plan odbudowy po COVID. Złożyliśmy dwa wnioski dla kultury, jeden na rejestrację spektaklu »Pan Ho Ho« i umieszczenie go w Internecie dla ludzi do oglądania bezpłatnie, drugi wniosek na zakup sprzętu, bo podczas naszych spektakli letnich na ulicy bardzo go zniszczyliśmy, z powodów deszczy itp. Na ten wniosek pieniędzy nam nie przyznano” – rozpoczęła wpis na Facebooku. Janda zapewnia, że pomimo fali krytyki nie rezygnuje z zadania realizacji nagrania spektaklu przy udziale publiczności i udostępnienia go w Internecie do końca roku.