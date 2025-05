Gwiazda TVN do "ruskich onuc": Będę się wypowiadać. Jestem politolożką

PKW podała w poniedziałek rano wyniki I tury wyborów prezydenckich. Na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oddano 31,36 proc. głosów. Drugi jest popierany przez PiS Karol Nawrocki, który uzyskał 29,54 proc. poparcia. Na trzeciego Sławomira Mentzena zagłosowało 14,81 proc. wyborców, a na Grzegorza Brauna 6,34 proc.

Prezenterka TVN Agnieszka Woźniak-Starak odniosła się na Instagramie do wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich. – No i jak tam wasze refleksje po wyborach? Ja poszłam rano na trening, potem na drugi. Myślałam, że jakoś to z siebie zrzucę, ale nadal nie mogę się otrząsnąć po wyniku Grzegorza Brauna… – przyznała. – Bo że Karol Nawrocki, to było do przewidzenia, oni są zawsze niedoszacowani w sondażach, żelazny elektorat PiS-u. Dobra, że Sławomir Mentzen, młodzi poszli, zagłosowali. Ale Grzegorz Braun? Tego nie rozumiem. Chyba jeszcze muszę iść pobiegać – dodała celebrytka.

Jej refleksja wywołała lawinę w komentarzach. Woźniak-Starak postanowiła się do nich odnieść, nie szczędząc gorzkich słów. – To jest hit, słuchajcie. Powiedziałam, że zszokował mnie wynik Grzegorza Brauna i jakieś ruskie onuce zaczęły się tutaj udzielać i pisać, że mam się nie wypowiadać na temat polityki. No więc będę się wypowiadać, zwłaszcza, że jestem politolożką z wykształcenia. A poza tym, co może być szokujące dla wyznawców Grzegorza Brauna, bo jednak jestem kobietą, i mimo to zamierzam wypowiadać się na każdy temat, na który chcę się wypowiedzieć. I basta – przekazała w kolejnej instagarmowej relacji.

Kasia Tusk zasmucona wynikiem wyborów. Apel do kobiet

Do sytuacji w kraju odniosła się też córka premiera, Kasia Tusk. Córka premiera nie kryła swojego rozczarowania. "Ciężko patrzy się na wyniki skrajnej prawicy w ten powyborczy poniedziałek. Zastanawiam się, jak my – kobiety – powinnyśmy ze sobą rozmawiać o polityce. Dlaczego tak wiele z nas głosuje na osoby, które otwarcie żądają ograniczenia nam praw? Co was przekonało?" – pytała na Instagramie swoje obserwatorki, odnosząc się do wysokiego poparcia dla Mentzena i Brauna.

