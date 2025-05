Aktor zatrzymany po bójce w Sejmie. Prawniczka potwierdza

– Przed 23:00 policjanci interweniowali w hotelu przy ulicy Senackiej. Dostaliśmy zgłoszenie, że mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów. Na miejscu zatrzymano 54-letniego mężczyznę, którego wcześniej zatrzymała Straż Marszałkowska – przekazał Wirtualnej Polsce oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, mł. asp. Jakub Pacyniak.

Mężczyzna miał około promila alkoholu w organizmie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Trwa oczekiwanie, aż zatrzymany wytrzeźwieje, by go przesłuchać. Pacyniak dodał, że jeden z posłów poddał się dobrowolnej kontroli na obecność alkoholu i był trzeźwy. – Został doprowadzony do komendy policji, gdzie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście – poinformował funkcjonariusz policji.

Z kolei "Fakt" skontaktował się z prawniczką Jacka Kopczyńskiego. "Na razie doszło do zatrzymania, jeszcze nie rozpoczęły się czynności procesowe w sprawie pana Jacka Kopczyńskiego, którego reprezentujemy. Na razie czekamy na czynności, jeśli w ogóle się odbędą. Na razie nie możemy komentować wydarzeń z udziałem Jacka Kopczyńskiego" – taki komunikat przekazała mec. Ada Biniewicz-Paprocka.

Matecki: Znany aktor zaatakował posłów

Poseł PiS Dariusz Matecki przekazał, że we wtorek wieczorem, został zaatakowany na terenie Kancelarii Sejmu. Jak wskazał, sprawcą ataku, który wykrzykiwał pod adresem posła wulgarne słowa, był znany aktor. Interweniowała Straż Marszałkowska oraz policja.

– Wiedząc, że Szymon Hołownia jest kłamcą, od razu poprosiłem policję o zbadanie alkomatem. Wyszło 0.0. Wolałem mieć zabezpieczenie przed podłymi kłamcami. Cała ta sytuacja miała miejsce po tym, jak wczoraj Donald Tusk z mównicy sejmowej mnie zaatakował – wskazał parlamentarzysta, komentując wypowiedź marszałka Sejmu. Hołownia stwierdził, że do bójki doszło, ale między posłami PiS.

Czytaj też:

Matecki ostro o Hołowni: Kłamie, nie było żadnej bójki posłów PiSCzytaj też:

Hołownia odejdzie z polityki? "Zmęczony i sfrustrowany"