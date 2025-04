"Bez politykierstwa i patosu". Pajączkowska z nowym cyklem

Od 2019 roku dziennikarka Karolina Pajączkowska pracowała w Telewizji Polskiej. Prowadziła m.in. poranne pasmo "Wstaje dzień" oraz audycję "Poranek Info". Była również twarzą telewizji TVP World i korespondentką wojenną – relacjonowała wojnę na Ukrainie. W sierpniu 2023 r. rozstała się publicznym nadawcą w atmosferze skandalu. Przekazała, że podczas jej pracy dla TVP, dochodziło do mobbingu. Pajączkowska uruchomiła m.in. swój internetowy program, zatytułowany "Pajączkowska Show".

– W normalnych firmach jest tak, że jeśli dzieje się coś niepokojącego, to możesz to zgłosić i kadry się tobą interesują, sprawa jest w jakiś sposób dalej rozpatrywana. A w upolitycznionych firmach jest tak, że możesz sobie tupać nóżkami, skarżyć się do Pana Boga, a to i tak nic nie da – opowiadała w Radiu ZET o swojej pracy w TVP.

Nowy cykl o wojsku

Karolina Pajączkowska aktywnie relacjonuje swoje życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, w mediach społecznościowych. Teraz poinformowała, że otrzymała ciekawą pracę – "Super Express" powierzył jej prowadzenie cyklicznego programu "Pajączkowska do wojska".

W ramach cyklu dziennikarka odwiedza różne jednostki wojskowe, gdzie uczestniczy w szkoleniach i sprawdzianach przygotowywanych specjalnie dla niej. "Kilka miesięcy temu postanowiłam, że pójdę do wojska… żeby pokazać je od środka. Doświadczenie korespondentki wojennej na Ukrainie uświadomiło mi jedną bardzo ważną rzecz – wojnę wygrywa się również w przestrzeni informacyjnej" – opisuje na Instagramie.

"Jak naprawdę wygląda Wojsko Polskie? Jacy ludzie służą w szeregach naszej armii? Jakim sprzętem dysponujemy, jak szkolimy kadry wojskowe i techniczne? Pytań są tysiące, a miejsc do odwiedzenia setki. Zależy mi, żeby pokazać wam polską armię bez politykierstwa i patosu. Wojsko to system systemów, ale tworzą go przede wszystkim ludzie – tacy jak my. Ich historie są inspirujące i trzeba je pokazywać! Patriotyzm jest fajny, a postawa proobronnościowa konieczna w obecnych, niespokojnych czasach" – pisze Karolina Pajączkowska.

