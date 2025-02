Kanał Zero usunął materiał. W sieci burza

6 lutego na Kanale Zero pojawił się film commentary "Ustawa o asystencji dla niepełnosprawnych to bubel", autorstwa Kajetana Sługockiego. Materiał był promowany m.in. na portalu X. "Politycy najchętniej przypominają sobie o osobach z niepełnosprawnościami wtedy, gdy w grę wchodzi choćby kampania wyborcza. Obietnice o poprawie ich sytuacji padają częściej, ale i tak nie zawsze jest idealnie. W swoim najnowszym materiale Kajetan Sługocki przygląda się kontrowersjom wokół ustawy o asyście osób z niepełnosprawnościami” – napisano. Na grafice dołączonej we wpisie czytamy “KOLEJNY ABSURD. TAK RZĄD DBA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Materiał Kanału Zero krytykowany

Pod materiałem pojawiło się jednak wiele krytycznych wpisów. Ich autorzy przekonywali, że materiał był nierzetelny. Jedną z komentujących była m.in. Małgorzata Szumowska, działaczka społeczna od lat związana z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, współorganizatorka protestu o asystencję ustawową pod KPRM w Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 3 grudnia ubiegłego roku, która brała udział zarówno w zeszłorocznych, wiosennych prekonsultacjach do projektu, jak i grudniowych konsultacjach w Ministerstwie. Szumowska zarzuciła filmowi m.in. brak fact-checkingu.

– Kanał Zero to poważne, szerokozasięgowe medium, a jednak w wyemitowanym materiale zabrakło fact-chekingu. To, że autor materiału jest osobą z niepełnosprawnością, nie czyni z niego eksperta. Niestety wiele osób, widząc osobę z niepełnosprawnością, uznaje, że ona na pewno ma wiedzę z zakresu niepełnosprawności i może wcielać się w rolę eksperta – mówi Szumowska dla Wirtualnemedia.pl.

– Przekonanie rządu, Ministerstwa Finansów do tego, że usługa asystencji wzmocni potencjał ludzki, było bardzo trudne. Dlatego ten materiał zrobił bardzo dużo szkody. Wiem, że po tym materiale w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawrzało i pytanie, co dalej z tym projektem? – dodaje Szumowska.

Dzień po emisji programu, został on ukryty na YouTube przez redakcję Kanału Zero. Nie poinformowano jednak widzów o przyczynach takiej decyzji.

Czytaj też:

Krzysztof Stanowski sprzedaje swój biznes. "Trwają rozmowy"