Krzysztof Stanowski sprzedaje swój biznes. "Trwają rozmowy"

Niedawno "Super Express" poinformował, że Krzysztof Stanowski rozmawia z Marcinem Szpalerskim, założycielem spółki Bukmacherska zarządzającej platformą Fuksiarz.pl na temat sprzedaży popularnego serwisu Weszło. Fuksiarz to jeden z partnerów biznesowych Krzysztofa Stanowskiego w roli reklamodawcy zarówno w serwisie Weszło, jak i w Kanale Zero.

Marcin Szpalerski potwierdził "SE", że trwają rozmowy w sprawie sprzedaży portalu Weszło. "Z naszych informacji wynika, że do sprzedaży najprawdopodobniej dojdzie. Odbyło się już spotkanie dziennikarzy Weszło ze Szpalerskim, który miałby nabyć większość udziałów, a jego wspólnik pozostałą część. Część osób w redakcji miała usłyszeć, że straci pracę. Do zmiany właściciela może dojść już w marcu" – informuje portal Wirtualne Media.

Krzysztof Stanowski w pierwszych latach był na Weszło głównym autorem, potem pisał cotygodniowe felietony. Od pięciu lat jest zaangażowany przede wszystkim w kanały YouTube: od 2020 do jesieni 2023 roku był współwłaścicielem i jednym z głównych twórców Kanału Sportowego, a w lutym ub.r. uruchomił Kanał Zero.

Stanowski startuje w wyborach

Niedawno Krzysztof Stanowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosił start w wyborach prezydenckich. Właściciel Kanału Zero deklaruje, że jego celem nie jest zostać prezydentem. Znany dziennikarz przyznaje, że nie ma do tego kompetencji, nie byłby w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że to samo dotyczy jego konkurentów. Dlatego w czasie kampanii wyborczej chce trollować polityków, którzy – jak zauważył w jednym ze swoich materiałów – "na co dzień robią sobie żarty z ludzi".

– Chcę zdobyć 100 tys. podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania prezydencka. Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem wyemitowała spoty przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nagrać serię programów, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig – zapowiedział Stanowski w trakcie swojego "orędzia", opublikowanego na platformie YouTube.

