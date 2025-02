Syn Elona Muska w gabinecie Donalda Trumpa. Chłopiec skradł show

Elon Musk złożył we wtorek wizytę w Białym Domu. Biznesmen, zabierając głos w Gabinecie Owalnym, nie ukrywał swoich obaw co do sytuacji finansowej USA. Podczas jego przemowy uwagę, obecnych na miejscu, mediów ściągnął kilkuletni syn miliardera, którego przyprowadził na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.

Syn Elona Muska skradł show w Gabinecie Owalnym

Czteroletni X Æ A-Xii, nazywany przez rodziców "małym X", stał się prawdziwą sensacją internetu. W sieci pojawiło się wiele filmików, na których widać wyraźnie znudzonego rozmową dorosłych chłopca, który stroi miny i rozprasza zarówno swojego tatę, jak i prezydenta USA.

– To jest X i jest świetnym facetem z wysokim IQ – skomentował Donald Trump, zauważając wygłupy chłopca. Jego uwaga wywołała gromki śmiech wśród zebranych.

Elon Musk jest ojcem aż dwanaściorga dzieci. Z pierwszą żoną, Justine Wilson, miał ich sześcioro, w tym zmarłego syna Nevadę. X Æ A-Xii jest owocem jego związku z Grimes. Piosenkarka, z którą spotykał się od 2018 roku, jest również matką jego córki i innego syna. Po rozstaniu z wokalistką, Musk doczekał się kolejnych dzieci z Shivon Zilis.

Musk: To naprawdę szokujące

– Mamy 2 biliony dolarów deficytu i jeśli nic z tym deficytem nie zrobimy, kraj zbankrutuje. To naprawdę szokujące, że same odsetki od długu publicznego przekraczają budżet Departamentu Obrony – powiedział Elon Musk w Gabinecie Owalnym.

Podczas spotkania, Donald Trump podpisał rozporządzenie, które nakazuje wszystkim agencjom federalnym współpracę z zespołem Muska DOGE w celu ograniczania kosztów.

Tekst aktu nie jest jawny, ale jak podaje serwis Semafor, dekret wskazuje na obowiązek przedstawienia wspólnie z DOGE "planów redukcji pracowników na dużą skalę”, a także ograniczenia zatrudniania pracowników tylko do "niezbędnych stanowisk".

