Niesamowita niewdzięczność Polaków. Jeszcze premier się wścieknie i rzuci tym wszystkim

Kochani, minęły Winter Holiday, za nami Nowy Rok, Sześciu Króli, więc pora na to, co lubicie najbardziej, a w czym i my się odnajdujemy całkiem nieźle, a więc analizy społeczno-ekonomiczne. Otósh, jak spędzaliście sylwestra? Na Bali czy na bani? Wybaczcie ten wyraźnie januszowy żart, ale służy nam on do tego, iżby zilustrować, że według badań zdecydowana większość Polaków wybiera imprezowanie we własnym domu lub gdzieś u znajomych lub rodziny, zamiast zdecydować się na coś bardziej odjechanego, ekstrawaganckiego i odważnego. Jak np. wyjazd na Bali.