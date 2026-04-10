Kontrowersje wokół firmy Lewandowskiego. Gwiazdor się wycofuje

Brak zapłaty za wykonaną pracę, trudności z kontaktem ze strony firmy oraz problemy z płynnością finansową – w takiej sytuacji, według ustaleń portalu Zero.pl, miała znajdować się agencja marketingowa należąca do gwiazdy FC Barcelony. Co więcej, o zaległościach finansowych najpopularniejszy polski piłkarz miał wiedzieć już od kilku miesięcy.

Po nagłośnieniu sprawy, piłkarz podjął działania. Jak poinformował "Puls Biznesu", sprzedał udziały w agencji marketingowej Stor9.

Burza wokół firmy znanego piłkarza

Jak donosił portal Zero.pl, spółka Stor9, której założycielem i beneficjentem rzeczywistym był Robert Lewandowski, od dłuższego czasu nie regulowała części faktur wystawionych przez współpracowników. Zarządzająca firmą menadżerka Anna Zielińska przyznała, że Stor9 ma problemy z płynnością finansową. Jako powody wskazała utratę jednego z ważnych klientów oraz trudną sytuację na rynku reklamowym. Serwis dotarł do osób współpracujących ze spółką, które twierdziły, że od miesięcy nie mogą odzyskać należnych im pieniędzy. Według ich relacji próby kontaktu z agencją często pozostają bez odpowiedzi, a do firmy zgłosiła się również firma windykacyjna. Kwoty, o których zapłatę upominają się kontrahenci, wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Menadżerka spółki potwierdziła jednocześnie, że Robert Lewandowski jest świadomy sytuacji firmy. Zaznaczyła, że z kontrahentami zawierane są ugody i że należności są sukcesywnie regulowane. Zaprzeczyła przy tym zarzutom o brak kontaktu z wierzycielami.

Robert Lewandowski sprzedał udziały Stor9

"Puls Biznesu" podał teraz, że na początku kwietnia firma zmieniła nazwę na Stor.Agency. Zniknęła z niej cyfra 9, czyli numer, z którym występuje polski napastnik. W rejestrach sądowych z listy wspólników została wykreślona, należąca do piłkarza, spółka 5in9 Global.

"Robert Lewandowski dofinansował spółkę Stor9, dostarczając jej kapitału na spłatę wierzycieli. W następstwie tego zdecydował, że nie chce dłużej być inwestorem i odpowiadać w jakikolwiek sposób za jej działania, na które nie ma wpływu. Postanowił oddać spółkę w ręce jej zarządu" – przekazał "PB" Kamil Gorzelnik, członek zarządu 5in9 Global i pełnomocnik Roberta Lewandowskiego.

Agencja Stor9 została założona w 2017 roku. Na początku zajmowała się głównie obsługą kampanii reklamowych Roberta Lewandowskiego oraz Anny Lewandowskiej. Z czasem rozszerzyła działalność, jednak w komunikacji firmy wciąż pojawiały się materiały z udziałem małżeństwa.

