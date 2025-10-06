Polski aktor ścigany przez Interpol. Wiadomo, gdzie może się ukrywać

Polski aktor Bartłomiej Morawski, znany z reklam i drobnych ról telewizyjnych, m.in. w serialu "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia", lata temu przedstawiał się na jednym z portali modelingowych jako fotograf, nawiązując w ten sposób kontakty z nastoletnimi dziewczynami. W 2020 r. usłyszał wyrok trzech lata więzienia za gwałt na 16-latce. Po apelacji, sąd drugiej instancji jednak go uniewinnił. Sprawa swój finał miała w Sądzie Najwyższym, który uchylił poprzednie orzeczenie, wskazując na poważne uchybienia w procesie. Sprawa została powtórzona i w czerwcu 2024 r. zakończyła się pięcioletnim wyrokiem dla Morawskiego.

Śledczy podejrzewają mężczyznę nie tylko w tej jednej sprawie. 22 sierpnia nie stawił się na rozprawie w drugim procesie, w którym oskarża się go o 14 czynów o charakterze seksualnym – m.in. dziewięć gwałtów, w tym cztery na osobach poniżej 15 lat. Pokrzywdzonych ma być łącznie trzynaście kobiet.

Mężczyzna próbuje uniknąć kary i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Został umieszczony na liście Interpolu z tzw. czerwoną notą. To najwyższy stopień poszukiwań, a w istocie międzynarodowy wniosek o tymczasowe zatrzymanie osoby w celu ekstradycji. Jest wydawana w oparciu o wniosek państwa członkowskiego, które dysponuje podstawą prawną do ścigania danej osoby. Polski artysta jest więc teraz poszukiwany na całym świecie.

Gdzie ukrywa się Bartłomiej Morawski?

Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że aktor posiada podwójne obywatelstwo polskie i kanadyjskie, a nasz kraj nie ma z Kanadą umowy ekstradycyjnej.

Rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji w Opolu w rozmowie z "Faktem" zasugerowała, że mężczyzna przebywa obecnie za granicą. Policja nie ujawnia jednak szczegółów współpracy międzynarodowej.

Tymczasem, jak donosi Newsweek, jedna z internautek twierdzi, że skazany przebywa w tureckiej części Cypru. Nieoficjalnie Newsweek ustalił też, że policja wie, że Morawski przebywa za granicą i że faktycznie ma się przemieszczać pomiędzy Niemcami, Turcją i Cyprem.

Czytaj też:

Polski aktor na liście Interpolu. Zgwałcił 16-latkęCzytaj też:

Aktywistka Pussy Riot aresztowana na polskiej granicy