Gwiazda TVN24 uderza w sztab Trzaskowskiego. "Przegrał na własną prośbę"

W poniedziałek (2 czerwca) tuż po godz. 5:00 rano na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich ze 100 proc. obwodów. Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów). Z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców (10 237 177). Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Wcześniej, w niedzielę o 21.00, ogłoszono wyniki exit poll. Niewielką przewagę miał w nich Rafał Trzaskowski. Wówczas w sztabie kandydata Koalicji Obywatelskiej zapanował entuzjazm. Prezydent Warszawy natychmiast zwrócił się do zgromadzonych: – Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy, choć do języka polskiej polityki wejdzie już na zawsze określenie "na żyletki", bo dokładnie tak jak mówiłem od samego początku (…) mówiłem, że będzie bardzo blisko i każdy głos będzie się liczył. Chciałbym podziękować wszystkim Polkom i Polakom za oddany za mnie głos – powiedział.

Monika Olejnik o wyborach prezydenckich. Zaapelowała do wszystkich polityków

Głos w sprawie wyników wyborów zabrało już wielu dziennikarzy, komentatorów, a nawet polskich celebrytów. Do tego grona dołączyła Monika Olejnik. Prowadząca "Kropkę nad i" skrytykowała sztab Rafała Trzaskowskiego, a także zaapelowała do wszystkich polityków.

"Wejście na szczyt – to nie koniec drogi, trzeba nieustannie pracować nad sobą! Sukces nie spada z nieba. Szczególnie politycy zapominają o tym. Polska podzielona. Zwycięzcą został Karol Nawrocki. Sztab Trzaskowskiego przegrał na własną prośbę" – zaczęła swój wpis.

"A poza tym – bez silnej edukacji nie było i nie będzie silnej demokracji. Mam apel do WSZYSTKICH polityków – zjednoczcie się w walce przeciwko agresji. Agresja nie jest prawicowa, lewicowa lub liberalna – jest tragiczna dla wszystkich! #StopAgresji #StopHejt" – zaapelowała.

"Przed laty zadzwonił do mnie #reżyser Juliusz Machulski. Zaprosił mnie do udziału w komedii "Volta"(foto 2,3). Do niedzieli myślałam, że to był #film Okazuje się, że to nie komedia – to samo życie" – dodała.

instagramCzytaj też:

Obrzydliwy hejt na córkę Nawrockiego. "Nie ma mojej zgody na niszczenie tej dziewczynki"Czytaj też:

Dziennikarz wyprowadza się z Polski? "No to nara. Bawcie się dobrze"