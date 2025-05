Emerytka stanie przed sądem. Za grożenie Owsiakowi grozi jej więzienie

66-letnia emerytka, Izabela M., napisała na Facebooku "giń człeku". W ten sposób zwróciła się do Jerzego Owsiaka. Wpis pojawił się 12 stycznia pod postem WOŚP. Służby zadziałały natychmiast. 15 stycznia doszło do zatrzymania kobiety i przesłuchania jej. Niedługo później, Wirtualna Polska opisała szokujące kulisy obławy na mieszkankę Torunia. Okazuje się, że przeszukania seniorki dokonano przez nakazu sądu, usprawiedliwiając to pilną sytuacją. Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że nie przesłuchano Jerzego Owsiaka, rzekomego pokrzywdzonego, co jest standardem.

Kobiecie postawiono już zarzuty i niebawem stanie przed sądem.

Emerytka groziła Owsiakowi. Stanie przed sądem

"Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT" – napisała 66-latka pod postem WOŚP na Facebooku.

Prokuratura Rejonowa w Toruniu — Centrum Zachód skierowała akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Zarzuca się jej kierowanie gróźb karalnych wobec szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzego Owsiaka. 66-latce grożą aż trzy lata więzienia.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Andrzej Kukawski, groźby wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia. Jak dodał, słowa emerytki miały charakter publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.

Izabela M. od początku nie przyznaje się do winy. Jak tłumaczy, kontrowersyjny post był wyrazem frustracji, ale nie stwarzał realnego zagrożenia.

Prokuratura zastosowała wobec Izabeli M. kilka środków zapobiegawczych. Początkowo kobieta musiała stawiać się na komisariacie trzy razy w tygodniu. Po pewnym czasie obowiązek ten został zniesiony. 66-latka wciąż ma zakaz zbliżania się do Jerzego Owsiaka.

