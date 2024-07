To on zajmie miejsce wyrzuconej gwiazdy TVP. "Warszawiak z krwi i kości"

W czerwcu Tomasz Wolny opublikował post dotyczący wydarzenia "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki", którego nie będzie miał już okazji prowadzić i poinformował o ostatecznym zakończeniu współpracy z Telewizją Polską.

"Zawsze starałem się dawać wszystko, co we mnie najlepsze, a wspólny śpiew (nie)ZAKAZANYCH był tego kwintesencją, bo Powstańcom oddałem serce i ducha. 1 sierpnia na Placu Piłsudskiego udało się NAM WSZYSTKIM zbudować coś bezcennego. Największy chór świata, który połączyła miłość i szacunek do "dziewczyn i chłopaków z AK", ponad wszystkim, co każdego dnia potrafi nas tak doszczętnie dzielić. Ukochani Powstańcy! To był życiowy zaszczyt. (...) Dla chłopaka wychowanego w duchu miłości do Polski, do naszych bohaterów, było to spełnienie marzenia i nic w telewizji nie liczyło się dla mnie bardziej" – podkreślił w swoim poście były gwiazdor TVP.

Tomasz Wolny wyrzucony z TVP. Kto poprowadzi koncert "(nie)Zakazanych piosenek"?

Według informacji serwisu Plotek.pl, Telewizja Polska już znalazła zastępstwo za prezentera. Portal ujawnia, że, choć wśród rozważanych kandydatur byli Maciej Orłoś i Artur Orzech, którzy w przeszłości prowadzili już to wydarzenie, to ostateczny wybór padł na Jana Młynarskiego. Polski muzyk, kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, a także dziennikarz radiowy związany obecnie z Programem Trzecim Polskiego Radia, to także syn legendarnego artysty – Wojciecha Młynarskiego.

Jak wskazuje Plotek, taki wybór prowadzącego koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" ma sprawić, że wydarzenie będzie niepolityczne i nie będzie dzielić publiczności.

"A nikt nie chce, by tego dnia był hejt i skupianie się np. na Orłosiu i wyciąganie mu różnych rzeczy. Ten koncert ma być niepolityczny i nie może dzielić. Więc szefowie TVP wspólnie z organizatorem wydarzenia, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego doszli do wniosku, że prowadzącym będzie ktoś spoza TVP. Wybór padł na Jana Młynarskiego, czyli warszawiaka z krwi i kości" – ujawnił informator portalu.

Czytaj też:

Była gwiazda TVP już poza Orlenem. "Początek czegoś nowego"Czytaj też:

Zwolniono wszystkich trenerów show TVP. Nowa gwiazda to zaskoczenie