Kto stoi za Kanałem Zero? Kuriozalna teoria Piątka

Po przepychankach z "Gazetą Wyborczą", na medialnej scenie pojawił się kolejny wróg twórcy Kanału Zero. Tym razem "zdemaskować" Krzysztofa Stanowskiego postanowił dziennikarz Tomasz Piątek, który zresztą również był powiązany z "Wyborczą". W najnowszym odcinku swojego podcastu "Dochodzenie Prawdy" na kanale Reset Obywatelski na YouTube, Piątek próbuje wykazać powiązania dziennikarza z... Kremlem.

"Polityczno-obyczajowy skandalista Krzysztof Stanowski, Kanał Zero. Kto stoi za tym sukcesem?" – stawia pytanie Piątek i szybko przechodzi do sedna, twierdząc, że w bliskim otoczeniu Stanowskiego znajduje się osoba związana z reżimem Władimira Putina.

Kto stoi za sukcesem Kanału Zero?

Dziennikarz, tropiący rosyjskie ślady w Polsce, szczególnie wśród czołowych polityków PiS, teraz doszukuje się w Kanale Zero używania prokremlowskiej narracji i dawania przestrzeni antyzachodnim działaczom.

Piątek szczególną uwagę zwraca na zachowanie Stanowskiego wobec dziennikarki Elizy Michalik, którą twórca Kanału Zero nazwał "pier*****ętą" po tym, co opowiadała na temat choroby Zbigniewa Ziobry. Dziennikarz śledczy uważa to ze jeden z przejawów propisowskiej postawy Stanowskiego. Nie umknęło mu też zaproszenie na wywiad Samuela Pereiry.

"Stanowski robi coś ohydnego, czego żaden dziennikarz nie powinien zrobić. Podaje rękę Samuelowi Pereirze" – komentuje Piątek.

W "Dochodzeniu Prawdy" słyszymy również ciekawe słowa na temat wywiadu z prezydentem Dudą, który Krzysztof Stanowski przeprowadził wspólnie z Robertem Mazurkiem.

"Jest jawnym zwolennikiem, sojusznikiem, wręcz przyjacielem zbrodniczego chińskiego dyktatora Xi Jinpinga, z którym się wielokrotnie afiszował, łamiąc bojkot jakim świat objął Xi Jinpinga (...) podczas Olimpiady Zimowej w Pekinie zw względu na zbrodnie chińskiego reżimu" – mówi o Dudzie Piątek.

Stanowski powiązany z putinowską Rosją?

Piątek bierze również na tapetę wpis Stanowskiego na X, w którym dziennikarz miał zadrwić z ubrań ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. "Próbuje drwić z ambasadora USA, z przedstawiciela naszych najważniejszych sojuszników, którzy gwarantują nam przetrwanie. Bez których Rosja by już Polskę zajęła zbrojnie" – wysnuwa wniosek dziennikarz śledczy.

Przywołuje również odpowiedź twórcy Kanału Zero na zaczepkę jednego z internautów, któremu nie spodobał się dobór gości. Autor wpisu zapytał Stanowskiego, czy następni będą Władimir Putin lub Kim Dzong Un. W odpowiedzi usłyszał, że gdyby tylko zdecydowali się przyjść, wywróciłby "ramówkę do góry nogami, żeby znalazł się czas antenowy".

"Krzysztof Stanowski to jest ten polski dziennikarz, który chce rozmawiać z Putinem. Który chce zaprosić Putina do swojego programu i pozwolić mu wymiotować na nas swoimi nienawistnymi, propagandowymi kłamstwami" – stwierdził na tej podstawie Tomasz Piątek.

Jako wyraz antyzachodniej narracji Stanowskiego i Mazurka, z sobie znanych powodów, uważa również ich ironiczny prezent dla Donalda Tuska – koszulkę reprezentacji Niemiec.

Powiązania Stanowskiego z Kremlem

Piątek sprawdził też Kanał Zero w Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Jedynym akcjonariuszem jest Krzysztof Stanowski, a w radzie nadzorczej zasiada Bogusław Leśnodorski" – poinformował dziennikarz śledczy. To samo nazwisko pada również w radzie Fundacji na rzecz rozwoju Demokratycznej Republiki Konga, którą założył Stanowski, a także w organie nadzorczym spółki medialnej Weszło. Leśnodorski jest byłym prezesem Legii Warszawa, ale również prawnikiem.

"Pan Stanowski współpracuje z Leśnodorskim, który współpracował z Tarutą, który współpracował z putinowskimi Rosjanami, przyjaźnił się z Jewtuszenkowem – oligarchą Putina i pracował dla Rosjan zarówno jako biznesmen, i jako polityk i negocjował z oligarchą Usmanowem, którego przyjaciele pomogli w Polsce stworzyć finansową potęgę grupy Radius, której menedżerowie założyli restaurację, w której podsłuchiwano polityków Platformy Obywatelskiej, co nagłośniły tygodniki, należące do spółki PMPG, którą jej właściciel – pan Lisiecki, stworzył przy pomocy Siergieja Taruty" – zauważa Piątek, co ma być definitywnym dowodem na prokremlowską postawę Stanowskiego.

Stanowski odpowiada Piątkowi. Opublikował wpis

Krzysztof Stanowski nie poświęcił, jak dotąd, zbyt wielkiej uwagi wynikowi śledztwa Tomasza Piątka. Opublikował na X jego pracę i opatrzył to krótkim komentarzem.

"Podam dalej, żeby wam nie umknęło, że stoi za mną Putin. Nie we własnej osobie, ale jednak" – napisał.

Większość komentujących w ironicznych komentarzach wyśmiało dochodzenie Piątka, stając po stronie Stanowskiego i traktując materiał dziennikarza śledczego, jako kolejną próbę uderzenia w coraz bardziej popularny Kanał Zero.

