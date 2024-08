Księżna Kate wyjedzie z Anglii. Zaskakująca decyzja

22 marca księżna Kate postanowiła przeciąć piętrzące się spekulacje i plotki na temat powodów jej długiej nieobecności i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Żona księcia Williama poinformował w nim, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Nie ujawniono jednak do tej pory, z jakim rakiem zmaga się Kate Middleton. Wiadomo z kolei, że poddała się chemioterapii, a książę William mówił niedawno, że "mają się dobrze".

Kate Middleton wróciła do publicznych wystąpień

Po kilku miesiącach milczenia księżna Kate wydała kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia, podziękowała za wsparcie i zdradziła, jak przebiega jej leczenie. Zaraz po komunikacie, Brytyjczycy po raz pierwszy od wielu miesięcy mogli zobaczyć księżną Kate podczas King's Trooping the Color. Publiczne pojawienie się żony księcia Williama w wielu osobach rozbudziło nadzieję, że na dobre wróci ona do publicznych wystąpień.

Nie pojawiła się jednak na żadnym z występów Taylor Swift w Londynie, co znowu podsyciło plotki o jej stanie zdrowia. Koncertu nie odpuścił z kolei książę William z dziećmi, księżniczką Charlotte i księciem Georgem, którzy nie tylko obejrzeli występ, ale spotkali się także z piosenkarką za kulisami.

Księżną Kate świat zobaczył jednak niedługo później na finale Wimbledonu mężczyzn, gdzie wręczyła trofeum zwycięzcy. Jej obecność widzowie turnieju docenili burzliwymi oklaskami. Drugie publiczne wystąpienie księżnej od czasu ogłoszenia choroby wywołało wiele emocji.

"Księżna jest na drodze do wyzdrowienia, obecnie wciąż przyjmuje zapobiegawczą chemioterapię, kurację którą zaczęła w lutym" – napisano w ostatnim oświadczeniu Pałacu Kensington dla magazynu "Baazar".

Księżna Kate wyjedzie z Anglii. Nie będzie sama

Portal People, ale również część brytyjskich mediów zastanawia się nad możliwą podróżą Kate Middleton i księcia Williama do Paryża na niedzielną ceremonię zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Jak dotąd, taka wizyta nie została jednak potwierdzona.

Tymczasem portal New York Post donosi, że księżna raczej szykuje się do innej zagranicznej podróży, w którą ma się udać jeszcze w tym miesiącu. Jak czytamy, księżna Walii wraz z mężem i dziećmi planuje tradycyjną wakacyjną wyprawę do posiadłości Balmoral w Szkocji. Informację tę potwierdza również Mail on Sunday. Będzie to dla niej pierwsza wyprawa poza granice Anglii, odkąd zdiagnozowano u niej nowotwór.

Czytaj też:

Znany prezenter odzyskał program. TVP już to ogłosiłaCzytaj też:

Tak potraktowali ją w nowej TVP. "Cynizm i pogarda"