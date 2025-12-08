To będzie największa gwiazda sylwestra TVP. "Zaśpiewa pięć przebojów"

Informacja pojawiła się w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych TVP. "Międzynarodową gwiazdą największej imprezy roku będzie Sting. Sylwester z Dwójką o 19:50 w Katowicach pod Spodkiem i w TVP2" – czytamy na Facebooku.

"Gazeta Wyborcza" podała, że brytyjski gwiazdor "zaśpiewa pięć swoich największych przebojów, m.in.: »English man in New York«, »Shape of My Heart« oraz »Every Breath You Take«". Co ciekawe, Telewizja Polska nie chce ujawnić honorarium artysty. Informuje jedynie, że jego wynagrodzenie ma zostać pokryte z umów sponsorskich.

Kim jest Sting? Pseudonim artysty ma ciekawą historię

Sting, właśc. Gordon Matthew Sumner, to brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz, kompozytor oraz aktor. W latach 70. i 80. był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The Police.

Swój pseudonim otrzymał w czasach szkolnych, gdy grywał z lokalnymi zespołami jazzowymi. Podczas jednego z występów miał na sobie sweter w czarno-żółte pasy. Koledzy z zespołu Phoenix Jazzmen uznali, że wygląda jak osa lub pszczoła i zaczęli nazywać go Sting (tj. "żądło").

Kto jeszcze wystąpi na sylwestrze TVP?

"Sylwester z Dwójką" odbędzie się na placu przed Spodkiem w Katowicach. Wśród gwiazd, które tego wieczoru zobaczymy na scenie, znaleźli się m.in.: Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Doda, Kayah, zespół Feel, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Malik Montana, Viki Gabor, Ich Troje, Michał Szpak, Cleo, Blanka, Carla Fernandes, Roxie Węgiel, Kuba Badach oraz zespół Piersi.

Tegoroczny sylwester TVP to początek współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z publicznym nadawcą, przewidzianej na lata 2025-2029. Zgodnie z jej założeniami, każdego roku sylwestrowa impreza miałaby się odbywać w stolicy innego okręgu: Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i Tychach.

